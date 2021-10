Macri declara por el espionaje a familiares de los fallecidos en el submarino

La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó ayer la recusación que el expresidente, Mauricio Macri, había presentado contra el juez federal de Dolores, Martín Bava, y el magistrado finalmente lo indagará hoy en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

De acuerdo a lo que se desprende de la resolución judicial de 16 carillas, los camaristas Eduardo Pablo Jiménez y Alejandro Osvaldo Tazza resolvieron “no hacer lugar al pedido de recusación” formulado por Pablo Lanusse, abogado defensor de Macri. No obstante, exhortaron a Bava a que “en lo sucesivo guarde la mesura y adecuada compostura al resolver causas judiciales”, ante el “estilo imperativo y poco moderado” utilizado “al exponer sus fundamentos y argumentaciones”.

Ese fue, precisamente, uno de los cuestionamientos que utilizó la defensa de Macri para reclamar el apartamiento de Bava del caso. Un planteo en el que lo tachó de “imparcial” y además consideró que el magistrado lo prejuzgó al citarlo a indagatoria incluso antes de haberlo escuchado.

La Cámara reconoció que “la forma y el estilo empleado por el juzgador tal vez no sean los apropiados o no estén dotados de la técnica jurídica laudable a la que lógicamente se aspira y se desea de todo acto judicial”, pero advirtió que nada de eso “invalida ni puede servir de fundamento para justificar el apartamiento del juez natural de la causa”.

“El estilo que impregna el decreto judicial cuestionado e invocado como justificativo de la causal de prejuzgamiento no es suficiente por sí solo como para acceder a la recusación solicitada, ni tampoco considerarlo como motivo de un fundado y objetivo temor de parcialidad”, dijeron los jueces sobre Bava, al que no obstante le recomendaron que “modere su estilo”.

Macri y Bava se verán las caras este mediodía en los tribunales de Dolores, cuando el expresidente se presente a declarar y finalmente concrete un trámite que se postergó en dos oportunidades. Primero, porque cuando fue citado se encontraba de viaje en el exterior y después porque el mandatario desistió de declarar en una imputación a la que calificó como “arbitraria” y “persecutoria”.

“Para perseguirme, usan el dolor de los familiares de una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan”, escribió el pasado 19 de octubre al anticipar su estrategia judicial en Twitter y siguió: “Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan”.

MOVILIZACIÓN Y POLÉMICA

Macri, que es investigado como el presunto responsable de haber ordenado espiar a familiares de los 44 marinos que murieron en el hundimiento del ARA San Juan, llegará a Dolores acompañado por su abogado, Pablo Lanusse. Además, se espera una movilización en su apoyo (con militantes que llegarían desde distintos puntos del país a bordo de 400 micros) convocada bajo el lema “Mauricio yo te banco”. Una movida que en las redes sociales replicaron referentes de Juntos por el Cambio como Hernán Lombardi, Patricia Bullrich y Jorge Macri, entre otros,

En tanto que familiares de los tripulantes del buque hundido el 15 de noviembre de 2017 (y hallado un año después) pidieron que “por respeto” no se realice la movilización convocada a Dolores.

“Respeten a la justicia y a los 44, no hagan lo que repudiaron de otros ex funcionarios. Los familiares allí estaremos para escuchar lo que (Macri) tiene para decir, como siempre sin banderas políticas”, reclamaron integrantes de once familias agrupadas en la querella que encabeza el abogado Luis Tagliapietra, padre de unos de los tripulantes del ARA San Juan.

Mientras que desde otra de las querellas, la que encabeza la abogada Valeria Carreras, pidieron que tampoco haya convocatorias de apoyo a los familiares de los tripulantes “para no caer en ninguna de las provocaciones del expresidente Macri”.

Fuente: El Día