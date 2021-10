Durísima respuesta de Wanda Nara al comunicado de la China Suárez

El miércoles por la tarde llegó la esperada palabra de Eugenia “La China” Suárez, quien rompió el silencio a través de sus historias de Instagram tras ser señalada como la tercera en discordia en medio de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. A penas unos minutos después de los posteos de la actriz, la empresaria recogió el guante y compartió un contundente mensaje en sus stories, donde remarcó la cantidad de fotografías que publicó durante los últimos tres meses junto al delantero del PSG: eventos familiares, cenas románticas y viajes son solo algunos de los escenarios donde se los vio juntos.

“De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma. Fotos de los últimos tres meses que fueron publicadas”, escribió Wanda, junto a collage de varias postales junto a su marido. Su dura respuesta viene a colación de las palabras de la actriz, que dejó entrever que “creyó en las palabras del futbolista”, quien le habría dicho que estaba en pleno proceso de separación con la madre de sus hijas, Francesca e Isabella. Como muestra de que estaba a la vista que la pareja seguía unida, la influencer recopiló varios de sus posteos que acompañaba con amorosas dedicatorias.

En las imágenes se ve al matrimonio en la Torre Eiffel, en el Musée du Louvre durante la Louis Vuitton Paris Fashion Week, algunas comidas con sus amigos y también durante sus salidas nocturnas. Suárez, por su parte, había escrito un descargo hacía tan solo cuarenta minutos, donde expresó: “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas”. Y agregó: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos”, prosiguió, en lo que parecería ser un mensaje directo para Icardi.

“Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son de dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y, sobre todo, profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”, continuó, como una aparente referencia a los turbulentos comienzos de su relación con Benjamín Vicuña. En varios apartados del texto aclaró que prefirió guardar silencio los últimos cuatro días para preservar sus vínculos familiares, ya que también fueron foco del escándalo mediático.

La actriz también motivó a una reflexión con perspectiva de género: “Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada”. En el mismo sentido, envío una suerte de indirecta para quienes la acusan de ser la principal responsable de la crisis matrimonial: “Es más fácil pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. Todos quedan bien parados”.

Con esa introducción, la ex pareja de Vicuña aseguró: “No comencé, no alenté y no provoqué la situación. No voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones y que después saben bien esconder”. Por último, sus palabras del final parecen apuntar en dirección a Wanda: “Ser empoderada no tiene que ver con dinero, con ser filosa en las redes y menos con insultar con los mismos términos que te juzgaron en el pasado, a otra mujer. Tiene que ver con ser justa a la hora de hablar y sobre todo romper el silencio”. Y sentenció: “La reproducción de esa violencia que recibiste en el pasado, hacia otra mujer para limpiar tu imagen no te hace más astuta. Solo nos vuelve a poner a todas en el mismo lugar”.

Fuente: Infobae