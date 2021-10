La confesión de Manu: “Me gustaría tener 28 años y poder jugar en este momento”

Manu Ginóbili fue una leyenda del básquet argentino, pero también de Europa y la NBA. Cuando en un segmento del departamento de comunicación de la liga en Latinoamérica le preguntaron sobre en qué época le gustaría jugar, el argentno no dudó.

“Si pudiera elegir cualquier era para jugar, sería ahora. Más rápido, más triples, muchas posesiones. Cuando llegue a la NBA era parar, esperar a Tim Duncan, ir al poste bajo cada vez para ver qué pasaba” confesó Manu.

“El juego empezó a cambiar y empezó a tener más posesiones, a ser más rápido. Pero ahora es otro escalón. Me hubiera gustado jugar en este momento y tener 28 años ahora. No sentirme como ahora que no puedo jugar ni un minuto”, agregó el bahiense.