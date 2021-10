Inesperado y tenso cruce entre Patricia Sosa y L-gante

En las última horas en una entrevista con Implacables -el programa que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve- Patricia Sosa habló de su presente como uno de las protagonistas de Perdida mente, la nueva obra de José María Muscari, y tras repasar su carrera musical, opinó sobre el trap, uno de los géneros más populares de la actualidad, y de L-Gante.

“Hay algunos (cantantes) que no entiendo nada de lo que dicen. Es difícil para mí porque siento que estamos perdiendo identidad argentina, suenan todos como centroamericanos y parece que estoy viendo la novela de (Pablo) Escobar”, explicó la cantante. “Hay cosas que me gustan pero hay otras que me aburro porque es siempre el mismo ritmo. Sobre todo el idioma”, continuó.

Y al ser consultada por los principales referentes de la música urbana actual, señaló que le gusta mucho María Becerra y Nicki Nicole, pero que no conoce el repertorio del artista oriundo de General Rodríguez. “Yo no escuché tanto de L-Gante. Escuché el abecedario…Escuché el otro tema que en el video sale con un arma. Eso del arma ya no me gusta”, explicó la autora de Endúlzame los oídos.

Y además agregó: “Después lo vi en reportajes y me pareció divino, un chico muy carismático y buenas intenciones. Creo que en esta época se trata de comunicación más que de arte, pasa por cuantos seguidores tenés y no por lo que estás haciendo. Tratemos que todo no sea tan efímero, que quede la letra de una canción”.

En este sentido un portal de noticias tomó las declaraciones de la artista e hizo un posteo en Instagram que rezaba: “La feroz crítica de Patricia Sosa a L-Gante y a los traperos”. Y al verlo, Elián Ángel Valenzuela -así es su verdadero nombre- decidió responderle con humor.

“Patricia deja de loriar y vení así le cantas unos temas a mi mamá y las amigas”, escribió junto a un emoji de un corazón y como un guiño a la última polémica que protagonizó, le pidió que le pasara su “rider”, que es un documento en el que se detallan las necesidades técnicas de un artista.

Fuente: El Día