¿Dientes para todos?

Vacuna para los más chiquitos

Este martes arranca la vacunación con Sinopharm para menores de 12 años en toda la Provincia, incluida Bahía Blanca. Tres de los vacunatorios habituales están habilitados para colocar las dosis, y ya se enviaron varios turnos. Los primeros en ser inyectados serán las niñas y niños con comorbilidades, como ocurrió con todos los segmentos etarios, y, hasta ahora, la cantidad de inscriptos en la ciudad es realmente importante: casi de siete mil.

Bahía Indiscreta pudo saber que ya está todo bastante aceitado, teniendo en cuenta que hace casi un año que se está vacunando contra el coronavirus. Sin embargo, en estos días, entre los trabajadores de los distintos centros de vacunación, el comentario era siempre el mismo. “Esperemos poder hacer que los chiquitos estén tranquilos. No es lo mismo vacunar a un adolescente que a un niño de poca edad. Vamos a hacer todo lo posible para que se sientan cómodos”.

Las perlitas de Lilita en Bahía

El viernes pasado Elisa Carrió visitó Bahía Blanca, y como era de esperarse por su personalidad, su llegada no pasó desapercibida.

Lilita vino acompañada por los diputados nacionales y candidatos Juan Manuel López, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego. Todos ellos concurrieron al acto que se realizó en el Club Argentino, en donde además hubo presencia de vecinos. Para asistir, debían realizar una inscripción previa, y según afirmaron los dirigentes locales de la Coalición Cívica, rápidamente se ocuparon los 250 lugares que establecía el aforo. “Muchos quedaron afuera”.

En el escenario, Carrió estuvo acompañada por el intendente Héctor Gay y el senador Andrés De Leo. Y en la primera fila se los vio a los candidatos a diputados por la Sexta, Lorenzo Natali y Fernando Compagnoni; y a las presidentas de la Coalición Cívica, Marisa Pignatelli, y de la UCR, Silvina Cabirón.

En su discurso tuvo tiempo para bromear. En un momento le preguntó a Natali cuántos años tenía. “¿Qué edad me das?”, le repreguntó el ex LU2. “Unos 80”, le dijo Lilita, provocando las risas de los presentes.

La fundadora de Cambiemos se sacó fotos con todos los asistentes al acto, y por la noche pudo apreciar la calidad de la gastronomía bahiense en la Taberna Vasca. Allí estuvo acompañada por López, Campagnoli y Borrego, junto a De Leo, Pignatelli, López Antúnez, Andrea Pace, y el candidato Gonzalo Vélez.

Por la mañana del sábado atendió a la prensa y luego siguió camino hacia Mar del Plata, para coincidir en un acto de campaña con Diego Santilli. En el auto iba leyendo “Operación Facundo”, del periodista Sasso.

Digan whisky

Son más de las que creemos las personas que no quieren mostrar demasiado su dentadura. Algunas ni sonríen para la foto. Se sabe que los tratamientos odontológicos son caros, y muchas veces, es extremadamente difícil realizarlos mediante el sistema público de salud.

Pero para ellos hay una buena noticia. Bahía Indiscreta pudo saber que comenzaron reuniones entre representantes de la Secretaría de Salud de la Comuna y del Hospital Municipal para trabajar en la creación de un centro odontológico municipal, que preste servicios en el primer y segundo nivel de atención.

Según comentó una fuente del centro de salud, la ida es que funcione con horario extendido, es decir, de mañana y de tarde. Según trascendió, ya se estaría avanzando en la búsqueda de un lugar donde podría funcionar. Luego de ello, faltará por supuesto, la coordinación y complementación entre ambas instituciones para llevarlo a cabo. Un dato no menor es que la Secretaría cuenta con más de 20 odontólogos, y el Hospital con otros cuatro. Una gran noticia para toda la comunidad bahiense. ¿Atenderá Jouglard?

Otra vez sopa

El peritrucho de Marcos Herrero sigue haciendo de las suyas. El mismo que hizo desastres en la investigación por la muerte de Facundo Astudillo Castro ahora es noticia en el sur.

Su nefasto modus operandi también quedó al descubierto en Santa Cruz. Y este domingo, el diario “La Opinión Austral”, le dedicó la tapa y varias páginas interiores. “Caso Marcela López: metió el perro”, se puede leer en la portada del matutino.

Herrero, que evidentemente sigue actuando con total impunidad, no dejó tropelía por cometer en la causa Astudillo Castro. Entre otras falsedades afirmó: que el chico había sido llevado a la comisaría de Mayor Buratovich (MENTIRA); que su perro encontró un cierre que pertenecía a Facundo (MENTIRA); que había sangre en varios patrulleros (MENTIRA); que Facundo había estado en el destacamento de Origone (MENTIRA); que encontró un amuleto que Facundo siempre utilizaba (MENTIRA); que halló una piedra turmalina que Facundo usaba colgada en su cuello (MENTIRA) y que sus perros sentían “esencia” del joven desaparecido 100 días después (MENTIRA). Todo esto y mucho más se encuentra desarrollado y documentado en el libro “Operación Facundo”.

Lo extraño en toda esta historia no es que exista un personaje que ensucia y desvía investigaciones judiciales, sino que haya un Estado lo permita. En el país del revés nos podemos encontrar con sectores políticos-judiciales-mediáticos que instan y operan para desplazar a jueza Marrón por haber incluido prueba seria y esclarecedora en la investigación y que aplauden y encubren a un trucho impune como Herrero. Sin embargo, la verdad tarde o temprano aflora, pues como decía Abraham Lincoln “puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

Municipios contra la inseguridad

El próximo 20 de octubre, en General La Madrid, se realizará la primera Jornada de Seguridad y Protección Ciudadana. En el Salón blanco del Concejo Deliberante de aquella localidad se reunirán los integrantes del Foro de Seguridad de la Sexta Sección Electoral, representantes de diversos municipios.

“En marzo del año pasado, al comienzo de la pandemia, y a raíz de coordinar los controles en los accesos y otras comunicaciones que llegaban de Nación y Provincia, hicimos un grupo de WhatsApp entre todos los responsables de las áreas de seguridad de los municipios de la Sexta”, comentaron desde la Secretaría de Seguridad de Bahía Blanca. “Compartirnos varios Zoom e intercambiamos información de problemáticas comunes. Ahora vamos a hacer un encuentro presencial, del que estamos armando la agenda, pero seguramente se abordará cómo compartir tecnología aplicada a la seguridad, recursos, y la vinculación con el Ministerio de Provincia. La mayoría de los problemas de seguridad son transversales a todas las ciudades”.

Esta sección pudo saber que los representantes de Bahía van a solicitar controles simultáneos en las rutas por el siempre preocupante tema del narcotráfico.

Alumnos que rechazan volver a la presencialidad en las universidades

El Ministerio de Educación de la Nación ya habilitó la presencialidad plena en las universidades, pero como cada casa de altos estudios es autónoma, ellas decidirán cómo se implementa. En Bahía, por ejemplo, desde la UNS ya indicaron que “no se puede volver a la presencialidad plena de golpe, más que nada porque hay alumnos de la zona que no están viviendo en la ciudad, que no alquilaron porque cursaban vía online desde sus localidades”. La “normalidad” se dará recién el año que viene, aunque los laboratorios, las actividades de campo, y los viajes de estudio ya volvieron. Ahora bien, no son pocos los que plantean que el sistema de ahora en más debería ser mixto. En estos días, esa postura circuló mucho en redes sociales. Aunque la cursada de muchas materias no es obligatoria en los papeles, si lo es “de hecho”.

“Hay temas en los que son fundamentales sus aportes. No se pueden entender sin la explicación de los profesores, o las respuestas a las dudas y consultas al momento de asistir a clase”, le comentaron un par de estudiantes a esta sección.

Fuentes de la universidad explicaron que “ya tenemos clases híbridas (presenciales y virtuales) en varias carreras, y estamos equipando aulas con aparatos específicos para tener buena calidad de audio e imagen. La idea es hacerlo en cada uno de los salones, pero eso demandará tiempo, ya que los elementos necesarios son bastante costosos”.

Los directivos de la UNS coinciden que en el futuro tendrán una importante cantidad de clases con formato híbrido, pero, obviamente, las experimentales y de campo seguirán siendo presenciales.

En este momento, por normativa, no se puede exceder el 50 por ciento de dictado a distancia, pero la pandemia cambió ciertas costumbres, probablemente para siempre. Es verdad que a muchos les angustió no sentarse en un banco en el aula, pero a otros les ahorró tiempo, dinero, les permitió seguir viviendo en sus ciudades, y concurrir a sus trabajos sin el apuro de tener que cruzar media ciudad para asistir a una clase. El tiempo pondrá las cosas en su lugar.