El presidente de Deportivo Madryn trató de mentiroso al DT de Olimpo

Gustavo Sastre, actual intendente de Puerto Madryn y a la vez presidente de Deportivo Madryn de esa ciudad, uno de los principales animadores del Torneo Federal A, salió al cruce de los dichos del DT de Olimpo, Carlos Mayor, quien acusó una agresión física al término del partido entre aurinegros y madrynenses.

Además Sastre desvinculó de cualquier intervención en los hechos a su hermano mellizo, Ricardo Sastre, dirigente del club y vicegobernador de la provincia de Chubut.

“Lo que me llama la atención es que si tanto vieron las imágenes, no hayan visto lo que realmente sucedió. Primero preguntaría yo cuál es la agresión que el señor Mayor sufrió”, planteó Gustavo Sastre cuando conversó con el programa “El Deportivo”, que se emite por LA BRÚJULA 24.

“El que agredió y provocó permanentemente a la gente fueron él (por Carlos Mayor) y su cuerpo técnico. Lo otro es que no sé de qué agresión hablan de Ricardo Sastre. Yo doy fe que no lo agredió en ningún momento y lo pueden observar en las imágenes y el que va a increpar al kiniesólogo, el cual no es ningún patovica ni nada como dijeron, es el señor Mayor”, amplió.

El presidente de Deportivo Madryn se defendió de las críticas que recibió luego del altercado al señalar: “Me parece que han distorsionado muchísimo todo lo sucedido”, para cargar las tintas en los representantes del club bahiense.

“Viniendo de Olimpo nada llama la atención porque no es la primera vez que sucede. En otros clubes han sido denunciados por destrozos, por roturas, como sucedió en Ferro de General Pico. Me parece que se quiere distraer a la gente de Olimpo de la realidad deportiva con cuestiones que nada tienen que ver”, indicó.

Sastre aseguró que su hermano mellizo ni siquiera tuvo excesos verbales, como alegan desde el aurinegro.

“Miente Mayor cuando dice que mi hermano lo insultó. Y eso que lo agredió un patovica también es mentira. Estoy de acuerdo con lo mal que está cualquier tipo de agresión, pero hay que decir las cosas cómo son”, se defendió.