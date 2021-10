Domínguez: “Se estabilizó el precio de la carne y el consumo está aumentando”

El ministro de Agricultura Julián Domínguez afirmó este viernes que con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional sobre la exportación de carne “se estabilizó el precio y el consumo está aumentando”, y aseguró que “la Argentina en 2020 tuvo la mayor exportación” del producto “de su historia ganadera” y este año las ventas externas del sector serán “el segundo récord de la historia”.

El año pasado fue el “de mayor exportación de carne en la historia ganadera de la Argentina, con un 29% en la relación producción-exportación, el nivel más alto de la historia de exportación de carne en el país”, sostuvo Domínguez en conferencia de prensa durante una visita a La Pampa, al referirse a las medidas adoptadas en la materia para el sector.

Tras destacar que al 31 de diciembre “tendrá que estar resuelto el problema de la vaca de conserva”, el ministro opinó que “las medidas del Gobierno nacional permitieron estabilizar el precio de la carne”, y remarcó que “el consumo aumentó”.

“El nivel de consumo que se proyecta para este año es de 50,6 kilos por habitantes, el año pasado fue de 50,2, mientras que entre 2015 y 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri se perdieron 7 kilos de consumo por habitante”, dijo.

El ministro llegó a Santa Rosa para firmar convenios con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y el presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia, entre ellos uno de financiamiento para el sector ganadero provincial y otro que se sustenta en el régimen de promoción ganadera en la región semiárida de la provincia, con aportes no reintegrables.

“Argentina no cerró las exportaciones y lo cierto es que quienes hablan del cierre de las exportaciones de carne tienen dos propósitos. Uno de ellos es generar incertidumbre en los mercados de la Argentina. Nuestro país no perdió un solo mercado y no va a perder ninguno”, aseveró.

Según el ministro, “el otro propósito es generar incertidumbre en el productor, quien en ese contexto sale a vender su producción a menor precio y sale perjudicado”.

Ayer, el presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial para la promoción de nuevas inversiones que permitan incrementar la productividad, el agregado de valor y la generación de empleo.

Fuente: Télam