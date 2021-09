“El fármaco usado por Susana Giménez es muy caro y aún no mostró que baje la mortalidad”

La pandemia se ha traducido en un escenario de hitos para la ciencia. La comunidad científica internacional ha conseguido desarrollar en tiempo récord varias vacunas que tienen el objetivo de disminuir la probabilidad de sufrir etapas graves de coronavirus.

Sin embargo aún se requiere de fármacos para ayudar a quienes están cursando la enfermedad. Uno que mostró resultados favorables es el Tocilizumab, el que uso Susana Giménez en Uruguay mientras transito la infección.

“Para todos los que me preguntaron cuál es la ampolla que me dieron cuando tenía COVID que me hizo tanto bien, se llama Tocilizumab”, escribió la diva en sus redes, haciendo una salvedad: “Por favor, tengan en cuenta que no se puede suministrar sin prescripción médica y es recomendable solo para ciertos casos de la COVID-19″.

María Laura Spadaro es una conocida infectóloga bahiense y, en diálogo con LA BRÚJULA 24 señaló que “son anticuerpos monoclonales, medicamentos no creados para el Covid a diferencia de las vacunas. Se usan para otras enfermedades y se han probado con éxito entre comillas para la parte inflamatoria”.

“Se utilizan habitualmente para patologías reumáticas y este en particular se aplicó para el coronavirus, con ciertos resultados alentadores. Aún no se demostró que baje la mortalidad, además de ser costoso y no contar con la cobertura de obras sociales”, analizó Spadaro, en el programa “Una Buena Razón”.

Consultada respecto al costo de dicho fármaco, resaltó que “cada ampolla cuesta 70 mil ampollas y para el tratamiento se requieren entre dos y tres, según el peso de la persona. Escuchando a Susana Giménez pareciera una pócima mágica”.

“Cuando uno escucha las declaraciones tiene que tomar en cuenta que las puede escuchar un familiar de un paciente en estado crítico que puede vender hasta el auto para comprar el fármaco cuando en realidad no se puede suministrar a cualquier persona, porque sino su médico ya se lo habría indicado”, cerró la profesional, al tiempo que agregó: “es un medicamento con anticuerpos para múltiples enfermedades”.