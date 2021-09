Natty Petrosino tuvo su merecido homenaje

Unidos por Natty

La semana pasada se realizó una muy emotiva misa en recuerdo de Natty Petrosino, una de las mujeres más importantes de la historia de nuestra ciudad, sin dudas. Allí estuvieron sus familiares y allegados, vecinos, gente de los medios, y también políticos.

Entre ellos dieron el presente Jaime Linares y el intendente Héctor Gay, quienes fueron invitados a ocupar la primera fila de asientos. También estuvo en la Catedral Federico Susbielles. Así como en la última entrega de Bahía Indiscreta se hizo referencia a que los líderes locales del oficialismo y la oposición estuvieron vinculados (casi al mismo tiempo y sin quererlo) con los casos registrados de la variante Delta de Covid–19, ahora se podría decir que, en medio de una campaña que no los tiene como candidatos, nuevamente estuvieron juntos.

Claro que no charlaron demasiado (solo un saludo cordial), pero ambos asistieron al homenaje para Natty. Esto demuestra que no todo es grieta.

En cuanto a la ceremonia, que como ocurre desde que se inició la pandemia con todas las misas, fue transmitida en vivo por Facebook y todos los presentes quedaron muy conmovidos. Sobre el final, un video con imágenes de Natty les recordó a todos que siempre se puede hacer algo por el prójimo, sin importar el lugar que se ocupe en la sociedad.

La obra de esta extraordinaria mujer no acaba con su partida del mundo terrenal, ya que muchos están más que dispuestos a darle continuidad, y ese es el mayor homenaje que se le puede hacer.

La UTN tiene nuevo rector

La Universidad Tecnológica Nacional –sede Bahía Blanca– tiene nuevo rector electo. Quien ganó los comicios y asumirá el próximo 10 de diciembre es Alejandro Staffa. El ingeniero mecánico recibido en 1990, nació en Trenque Lauquen y tiene 58 años. Casado y padre de dos hijos, desde 2001 a 2017 fue secretario Académico de la casa de altos estudios. Luego pasó a ser secretario Administrativo, y actualmente se desempeña como vicedecano.

Quien sucederá a Liberto Ercoli en el máximo puesto es un hombre del riñón de la UTN, muy querido y respetado en todo el ambiente académico. Desde aquí, le deseamos que tenga mucho éxito en su nueva labor, y que a pesar de su abultada agenda, pueda seguir dedicándole tiempo a sus hobbies, que son la carpintería y la herrería.

Elecciones en pandemia

Ya se habló en todos los medios sobre los protocolos para ir a votar en pandemia. Lo cierto es que si se cumplen, y según las autoridades sanitarias, sufragar no debería ser más riesgoso que ir a un banco o al supermercado. Además, se agregaron mesas, por lo que habrá menos gente acumulada en las escuelas. Lo cierto es que nadie está exceptuado para votar, salvo los casos habituales de cualquier otra elección nacional.

Esto quiere decir que quienes no tienen ninguna dosis colocada (a esta altura, para los mayores de 18 años, pasa a ser una decisión personal porque hace rato la vacunación está liberada en toda la Provincia), o quienes tengan una sola dosis, deberán ir a emitir su voto. De lo contrario, necesitarán un certificado firmado por un médico.

Ahora bien, ¿qué pasa con los contagiados y los aislados? Ellos tienen el derecho a votar, y según trascendió, se les debería reconocer esta posibilidad. Para poder cumplir, el Estado debería llevar adelante un protocolo extremadamente estricto. Aunque es verdad que (tristemente) muchas personas están más cerca de inventar excusas para no votar que de exigir poder hacerlo, todo debe ser tenido en cuenta por las autoridades.

Por esa razón, en las próximas horas habrá una conferencia de prensa por parte de los titulares del Ministerio de Salud de la Provincia para llevar claridad en este punto tan complejo.

En cuanto a las autoridades de mesa, quienes ya están anotadas y confirmaron su participación, seguramente serán vacunadas con la segunda dosis antes del viernes. Para ello se han adelantado turnos, siempre y cuando se cumplan los días recomendados entre la primera y la segunda inyección.

Corte de luz y susto en los vacunatorios

El pasado martes se produjo un importante corte de luz que afectó no solo a Bahía, sino a otra gran cantidad de localidades de la región. El inconveniente se produjo en instalaciones de Transba, la empresa que transporta la energía para que otras firmas puedan llevarla a los hogares. Esta interrupción de varias horas generó un poco de temor en los vacunatorios abocados a la lucha contra la pandemia de coronavirus.

A pesar de que no se perdieron dosis, sí hubo momentos de tensión y de trabajo a contrarreloj, principalmente para salvaguardar las Sputnik V, que necesitan temperaturas más bajas que el resto de las que se están aplicando en el país. “La verdad, cortamos clavos ese día. Tuvimos que armar con EDES un sistema de emergencias”, comentó un funcionario a esta sección.

“Pasaban las horas y empezamos a pensar en llevar las dosis que tienen que mantenerse ente los 2 y los 8 grados a la cámara de frío que hay en Región Sanitaria. Salimos a comprar combustible a las corridas para los generadores que estaban funcionando a full. Gracias al trabajo de todos los coordinadores de las postas de vacunación y al de la empresa EDES, nada pasó a mayores”.

Un dato más relacionado con la pandemia, tiene que ver con las camas UCMA, para personas que deben permanecer aisladas, pero que no necesitan un cuidado tan estricto como el que se da en los hospitales. Los últimos datos oficiales indican que no hay nadie usándolas. Pero, a pesar de que el porcentaje de ocupación de esas 80 camas sea cero, fuentes de la Secretaría de Salud indicaron que se mantendrán activas. “Vamos a esperar a ver qué pasa con la variante Delta”.

Se viene el “Bus Turístico”

La Municipalidad presentó el domingo en el Parque de Mayo, en un nuevo “Disfrutá Bahía”, un colectivo que servirá para realizar visitas guiadas gratuitas, y que serán llevadas a cabo por el área de Turismo.

Según supo Bahía Indiscreta, el “Bus Turístico” (con estrictos protocolos) comenzará a funcionar todos los domingos desde el 19 de este mes, y luego podría agregarse un día más en la semana.

Entre otros lugares, el colectivo pasará por el Palacio Municipal, los museos, la Estación Sur, el Teatro Municipal, la Casa de la Cultura, la fuente Lola Mora, el Centro Histórico, varios clubes, el Barrio Inglés, Ferrowhite, el Museo del Puerto, ente otros lugares. Más adelante seguramente se realizarán otros recorridos alternativos.

Sin fiscales

Se sabe que Florencio Randazzo es un candidato reconocido a nivel nacional, pero que, luego de dejar el Frente de Todos, perdió casi todo el “aparato peronista”, cosa que en las elecciones se siente y mucho.

Por ello, en las últimas horas, a muchos bahienses les llegó a su celular un mensaje de texto pidiendo colaboración para fiscalizar. “El 12 de septiembre elegís qué país querés. Esa elección no te la tiene que robar nadie. Entrá en votarhacebien.ar y ayudanos a fiscalizar. Florencio Randazzo”.

Cada cual echa mano a las herramientas que puede…

Lamentable

El poder brindar una opinión en libertad sin ser molestado es un derecho inalienable que nos garantiza la democracia, como lo son dos de los valores más altos: la Verdad y la Justicia. Todos debemos estar comprometidos con esos valores, pero muchos más aquellos que ejercen cargos públicos o representan a parte de la sociedad. Esos actores de la vida pública tienen siempre mayor responsabilidad que el “pueblo de a pie”.

No tiene la misma consecuencia -y gravedad- una mentira repetida por un twittero cualquiera, que por aquellos que tienen a su cargo la representación de cientos de personas. Y mucho más si esas personas están vinculadas a algo tan honorable como la educación.

Ana Canullo es secretaria general de Suteba Bahía Blanca y en los últimos días publicó en sus redes que la muerte de Facundo Astudillo Castro se trató de una “desaparición forzada”. Y no sólo eso: atacó a quienes desmoronaron el armado mediático y judicial que intentó “vender” una aviesa farsa.

Repetir falsedades desde un cargo público de tal relevancia -representando a quienes educan a los niños y niñas de Bahía y la región- genera preocupación y estupor.

¿Acaso la verdad, más allá de nuestras creencias o ideologías, no debiera estar por sobre todas las cosas? ¿Hablar con elementos de prueba o informarse mínimamente sobre hechos que conmocionaron a una sociedad no es lo mínimo que le corresponde a un educador? ¿Qué otra cosa hay más importante que poder transmitirle a un alumno datos verdaderos y no falseados para que saque sus conclusiones de tal o cual hecho?

Enseñar no es adoctrinar. Enseñar es mostrar, es comunicar conocimientos a una persona que no los tiene. Pero siempre siendo leal y honesto con la información, más allá de nuestros preconceptos o dogmas. Eso hará libre a los ciudadanos que se están formando.

Entrevista con (casi) todas las luces

Una situación bastante curiosa ocurrió en medio de una entrevista grabada que el colega Ariel Laruina le realizaba al dirigente peronista Dámaso Larraburu, para su programa de televisión Los Protagonistas, que se emite por el canal de cable BVC.

En un momento de la charla, el “falco”, enfrascado en su relato, hizo un movimiento con uno de sus brazos y derribó un pequeño pilar con una de las luces que distingue a la coqueta escenografía del ciclo. Inmediatamente se escuchó el estallido de la lámpara contra el suelo, y ni él ni Ariel lograron contener las risas: “¡Esto es fantástico!”, comentó el periodista. A lo que Larraburu preguntó, “¿Ocurrió alguna vez esto?”. Conclusión, hubo que parar la charla unos minutos y, conociendo a Laruina, por dentro debe haber pensado “ahora voy a tener que poner guita para arreglar la luz”.

Los redactores de Bahía Indiscreta le mandamos un saludo grande a Arielito y esperemos que no se haya calentado mucho.