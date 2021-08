WhatsApp: estos son los riesgos que puede traer la nueva función de entrar a una videollamada ya iniciada

Aunque hoy en día existen cientos de aplicaciones de mensajería en el mundo, no cabe duda que WhatsApp es aún “la reina” en esta categoría. Con más de dos mil millones de usuarios únicos en todo el mundo, esta plataforma propiedad de Facebook Inc. es una de las redes sociales más importantes en la web, solo con Facebook y YouTube por delante de ella, en cuanto a número de personas registradas se trata.

“Más de dos mil millones de usuarios recurren a WhatsApp cada mes para enviar 100 mil millones de mensajes y conectar más de mil millones de llamadas cada día”, escribió la empresa, como un mensaje de auto felicitación por su decimosegundo aniversario, el pasado 24 de febrero en Twitter.

Ahora bien, pensando en retener a todas las personas que hacen uso de su aplicación, así como llamar la atención de nuevos “clientes”, el pasado 19 de julio WhatsApp lanzó al público una nueva opción relacionada con las llamadas y videollamadas grupales en su plataforma: la oportunidad de que las personas se unan a una reunión aunque esta ya haya iniciado.

“Hoy lanzamos la función para unirse a las llamadas de WhatsApp. Si te agregan a una llamada grupal o si te pierdes una, puedes unirte en cualquier momento”, fue la información entregada por el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg.

Asimismo, desde WhatsApp agregaron que esta nueva opción no solo es útil para las personas que tardaron en contestar una llamada o que simplemente no se percataron de esta, sino también para aquellas que hayan decidido no contestar, ya sea porque se encontraban ocupadas o porque simplemente no deseaban contestar en el momento.

“Con esta nueva función, si alguien no atiende la llamada cuando suena el teléfono, puede unirse igual más tarde. Además, mientras la llamada siga en curso, puede salir y volver a entrar cuando quiera”, explica la app por medio de su blog oficial.

WhatsApp en riesgo

Sin embargo, aunque la novedosa función parezca útil para un grupo de personas, para otras puede significar un “hueco” más por el cual se pueden inmiscuir personas indeseadas a las llamadas, lo cual, incluso, puede aumentar el riesgo de espionaje en WhatsApp.

“La conclusión es que, si una persona extraña o malintencionada está en un grupo de WhatsApp, no tendrá problemas para conectarse a una llamada. Todo lo que tiene que hacer es esperar a que la mayoría de los participantes se hayan unido y entonces ingresar sin que nadie note su presencia. El intruso tampoco necesita esperar a que se inicie la llamada, ya que puede conectarse en cualquier momento”, señaló Victor Chebyshev, investigador principal de seguridad de Kaspersky, empresa especializada en seguridad virtual.

Igualmente, es importante saber que, aunque WhatsApp sea una de las aplicaciones más seguras del mercado actual, no es ajena a un posible ataque de ciberdelincuentes por medio de la intromisión de un virus virtual (malware) o utilizando la típica estrategia del phishing (suplantación de identidad).

“Hasta la fecha, la mayor parte del software malicioso se ha centrado en interceptar los mensajes de WhatsApp archivados y las conversaciones en línea, y todavía no hemos encontrado ninguna interceptación de llamadas, y mucho menos de llamadas grupales. Sin embargo, si un dispositivo está infectado, es muy probable que el troyano tenga la capacidad de realizar grabaciones a través del micrófono y la cámara del dispositivo, lo que permite a los ciberdelincuentes escuchar cualquier conversación, independientemente del canal de comunicación utilizado, ya sea una aplicación de mensajería o una llamada de teléfono móvil normal”, añadió Chebyshev.

Recomendaciones de seguridad

Pensando en esto, es importante contar con un protocolo con el cual evitar que personas inescrupulosas se filtren en las reuniones de WhatsApp, además de proteger a los participantes que ya se encuentren en una.

Por ejemplo, es importante tener en cuenta que antes de iniciar una reunión, siempre es necesario revisar que la misma tenga configurado el cifrado de extremo a extremo, esto con el fin de que no haya forma de que se filtre información en los servidores de WhatsApp que después pueda ser utilizada en contra de los participantes de la llamada.

También es bueno contar con el bloqueo de WhatsApp, especialmente cuando se deje el móvil en sitios pocos confiables. Un celular desbloqueado puede ser la herramienta perfecta para que otras personas puedan tomarlo y unirse a llamadas o videollamadas, sin que ni el dueño del celular ni el anfitrión de la reunión se den cuenta. Además, puede ser un blanco fácil para inyectar algún malware y así tener el control del dispositivo en el futuro cercano.