Para Kreplak, la variante Delta podría no ser predominante por la presencia de la Manaos

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo este lunes que la variante Delta ha sido controlada hasta el momento y advirtió, además, que podría no ser predominante en la Argentina por la presencia de la Manaos.

“Hay dos cosas en el mundo que todavía no podemos explicar exactamente por qué suceden. Las variantes Manaos y Andina, que son las que ocupan el 80% de las variantes circulantes en la Provincia, no son variantes predominantes en el hemisferio Norte. Allí, quedó afianzada la variante británica, que en la Argentina fue reemplazada rapidísimo por las variantes sudamericanas. Y la Delta produjo una tercera ola en los países que tenían predominancia de la variante británica. En el hemisferio Sur eso no sucedió”, explicó Kreplak.

Y en ese sentido, completó: “Puede que en Sudamérica termine sucediendo, todavía no sabemos, pero hace dos meses que está circulando la Delta en América del Sur y no produjo lo que pasó en América del Norte y en Europa en cuatro semanas”.