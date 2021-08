Puntaltense dio a luz en el auto mientras viajaban a un hospital de Bahía

Gabriela y Maxi, una pareja de puntaltenses, tenían fecha el 15 de agosto para el nacimiento de su hijo Carlitos, pero ella comenzó con trabajo de parto antes, no llegó al hospital y dio a luz a su hijo en el auto. Así lo publica hoy el diario El Rosalenio.

Al respecto, Maxi, el papá de Carlitos, expresó en Radio Rosales: “Teníamos fecha de parto para el 15 de agosto. Mi mujer, Gabriela, empezó el día viernes con contracciones, temprano a la tarde, todo dentro de lo normal. Gracias al curso de pre parto, sabíamos la frecuencia que tenían que tener. Nos acercamos al Hospital Naval y no tenía mucha dilatación, así que nos mandaron de nuevo a casa y como no había servicio de ginecología nos dijeron que teníamos que ir a Bahía”.

“Volvimos a casa y cada vez fueron más seguidas las contracciones, hasta que decidimos salir para Bahía al Hospital Español, más o menos a las 3:30 de la madrugada”.

En el viaje, Gabriela sufrió constantemente las contracciones y en la entrada de Bahía Blanca, en calle Brown, le alertó a su pareja “se me sale Carlitos”.

“Ella me decía “se me sale”, “se me sale” y empezamos a escuchar los gritos de Carlitos que realmente ya estaba afuera de su mamá” explicó.

En ese momento Maxi, decidió frenar el auto y llamar para pedir ayuda al 911. En la espera, pudieron tomar al niño y desenvolverlo del cordón umbilical. Además, una pareja que justo pasó por el lugar asistió a la mamá y al bebé con guantes de látex, mantas y toallas.

“Estacioné, puse balizas y lo primero que se me ocurrió fue llamar al 911, en la desesperación no sabía dónde estaba. Gabriela estaba adentro del auto, sentada. Corté con el 911, lo agarramos a Carlitos entre los dos, ella le desenvolvió el cordón umbilical” comentó.

“Para eso, pasó una parejita de jóvenes caminando. Se acercaron, nos preguntaron qué pasaba, y nos ayudaron. Carlitos ya estaba afuera, lo envolvimos en toallas, que había guardado en el auto y se lo dimos a la mamá”.

Minutos después dos patrulleros llegaron al lugar, abordados ambos por mujeres, quienes lograron sacarle la placenta a la mamá y agilizar la llegada de una ambulancia.

“Nos cargó la ambulancia del SAME y ahí directo fuimos al Penna, ingresamos a Neonatología y nos estaban esperando. Las chicas de Neo lo recibieron a Carlitos y la mamá fue a sala de parto para revisarla”.

Carlitos, pesó 3kg 930 gramos, sin complicaciones y fue dado de alta en tiempo y forma con su mamá, por lo que ya está en su hogar con sus papás.

“Por suerte ya estamos en casa y estamos todos bien” cerró su papá, quién además contó que Carlitos es un poco ansioso y se enoja cuando se demoran en darle la teta.