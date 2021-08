Presentismo docente: un fallo judicial le dio la razón a los gremios bonaerenses

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata admitió el reclamo realizado por AMET Regional Provincia de Buenos Aires y otras agrupaciones y organizaciones sindicales que reúnen a los docentes bonaerenses, tendiente a que sea reconocido un premio por presentismo establecido por la Dirección General de Cultura y educación en 2018 y dispuso así beneficiar a muchos de los docentes que habían sido excluidos de tal premio.

La resolución 1/2018 determinó que “aquellos agentes que no hayan registrado inasistencias en el ciclo lectivo 2017 en cualquiera de sus secuencias y hayan completado al menos un mes de clase” recibirán una suma de $ 4.500 en forma de “pago extraordinario no remunerativo no bonificable “.

De esta manera se excluyó de tal gratificación a quienes se habían ausentado por razones de enfermedad y otras causales admitidas legalmente y debidamente justificadas.

Ahora el Tribunal, integrado por los camaristas civiles Gustavo Juan De Santis, Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, admitió por mayoría la representación de la “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET)”, la “Federación de Educadores Bonaerense (FEB)”, el “Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA)”, la “Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA)” y el “Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP)” en representación de sus asociados y dispuso anular parcialmente la Resolución RESFS 2018-1- GDEBA-MEGP disponiendo que los organismos oficiales deberán readecuar tal Resolución según las pautas fijadas en la sentencia de primera instancia.

Fuente: El Día