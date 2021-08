Crece el interés por el Teatro Municipal: ya no hay cupos para visitas guiadas

Julia Arocena es la encargada de las actividades del aniversario del Teatro Municipal, un espacio que hoy cumple 108 años de existencia y que pasó por distintas obras de mejoras en la faz edilicia y en la faz de seguridad contra incendios.

El edificio sito en Alem y Alsina fue inaugurado el 9 de agosto de 1913.

“No hay muchas ciudades que tengan un teatro como el nuestro. Eso, los bahienses lo tienen muy claro y se dio en la gran respuesta que tuvimos a la convocatoria para las visitas guiadas. De mañana se llevan a cabo tres visitas guiadas a las 9, a las 11 y a las 14 en toda la semana y se agotaron”, expresó en el programa “En buenas manos”, que Diego Vita conduce por LA BRÚJULA 24.

Arocena destacó los trabajos realizados con el propósito de prevenir incendios.

“El teatro no estaba adecuado. Ahora, con toda la readecuación, caemos en la cuenta de la suerte que tuvimos que no haya pasado nada. Ojalá no se tenga que utilizar nunca, pero es una obra muy importante que ya está terminada”, afirmó.