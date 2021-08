Olga y el recuerdo de Sandro: “Se extraña todo de él”

Conversar con Olga Garaventa es estar lo más cerca posible de Sandro, en el mes que el popular cantante hubiera cumplido 79 años. Este sueño hecho realidad fue posible hoy por la mañana durante la emisión de “Una buena razón”, el programa que Leandro Fernández Suñer conduce por LA BRÚJULA 24.

“Es un mes muy movilizante porque se acerca el cumpleaños. Él está y no está porque, del todo, no se fue; siempre está entre nosotros. Es un mes movilizante pero también con alegría y nostalgia y hay que seguir adelante, como él me decía”, dijo.

“Sandro era una persona muy especial. Yo creo que fue tocado por una barita mágica a cierta edad. Es cierto que fue mucho más famoso de grande, cuando también triunfó en el exterior. Era una persona muy alegre, simpática y con muchos códigos y valores”, afirmó Olga.

Expresó luego que a Sandro “la vida le regaló este don tan especial que es cantar, el transmitir la emoción, la sensibilidad, el afecto por la vida y sobre todo por el amor, porque era un gran transmisor del amor”.

En la charla la mujer aseveró “se extraña todo de él, porque uno pasa de un ambiente a otro y la casa está vacía”.