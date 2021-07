El bahiense Marcos Misculin y su enorme experiencia como participante en La Voz Argentina

Una de las experiencias más increíbles de su vida fue la que vivió hace pocos días el bahiense Marcos Misculin, quien fue parte de las audiciones a ciegas en el exitoso programa La Voz Argentina, ciclo que se emite por Telefé.

Marcos fue protagonista de una situación muy particular. Si bien su voz cautivó a los integrantes del jurado, eligió una canción (It's not usual) que no terminó de convencerlos para conseguir que se den vuelta. Sin embargo, a la hora de otorgarle la devolución, le pidieron que haga un tema en castellano y fue en ese momento donde los cinco integrantes se lamentaron por no haberlo elegido para integrar sus respectivos equipos.

Sin embargo, la cálida voz de este joven bahiense no solamente enamoró a los jurados. Los fanáticos del programa se quedaron encantados con su presentación y mediante una votación a través de las redes sociales pidieron que Marcos tenga otra chance ingresar al reality show mediante un repechaje.

Marcos no logró convencer a los coaches de #LaVozArgentina pero puede tener otra oportunidad con #ElRegreso 🔙 ¿Cómo lo ven? 👀 — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) June 28, 2021

"Es una locura todo lo que me está pasando. Por las noches revivo el momento en el que me tocó cantar al aire y me agarran temblores. Fue una semana increíble para mí, con un nivel de exposición muy grande y para mi es todo nuevo", explicó Misculin en comunicación con el programa Vive cada día, de LA BRÚJULA 24.

Marcos es dueño de un perfil muy bajo, por lo que toda esta situación lo sorprende. Esta repentina fama, con mensajes que le llegan desde diferentes partes del mundo, hace que no salga de su asombro.

"Al momento de terminar la canción, más allá del resultado, la verdad es que me relajé. Me saqué de encima la presión. Después, cuando los jurados me pidieron que haga otro tema en castellano, ya era otra la actitud y lo pude disfrutar. Pero igual, se pasa todo muy rápido", dijo.

Misculin no tiene prácticamente actividad en redes sociales y toda esta repentina popularidad ha generado que deba cambiar esa actitud. "Me están retando bastante para que active y para que comience a subir material", dijo.

El cantante bahiense inició su camino en el coro de la Cooperativa Obrera y ya había tenido una experiencia en este prestigioso programa.

"Me presenté en las audiciones en 2019 y en ese entonces me había ido bien. Eso ya era una buena señal. Después el programa no se realizó por cuestiones vinculadas a la pandemia, por eso cuando me enteré que se iba a realizar nuevamente, decidí volver a anotarme. En este caso, tuve que mandar un video y la verdad es que a partir de ahí se dio todo muy rápido. Pasé las dos instancias, las pruebas de cámara que se hizo de manera virtual y al poco tiempo me avisaron que había quedado designado para realizar la audición a ciegas", contó.

Ahora quedará a la espera de una nueva oportunidad. Por lo pronto, logró el gran objetivo de que su nombre y sobre todo su voz, quede registrada en muchas mentes que seguramente estarán atentas a sus próximos movimientos. Por lo pronto, se armó un fans club de Marcos en Instagram: para encontrarlo hay que ingresar en https://www.instagram.com/marcosmiskulinfansclub/