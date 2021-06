Gastronómicos piden que les permitan abrir hasta las 0 horas

La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines le envió en las últimas horas una carta el intendente Héctor Gay solicitando que interceda ante el gobierno provincial y que de esta manera puedan extender el horario de apertura hasta las 0 horas.

"El protocolo aprobado oportunamente ha demostrado sobradamente que nuestro sector no colabora con los contagios de COVID y si aporta a la salud integral de las personas, en tanto son ambientes seguros y confiables para disfrutar de momentos tan necesarios para la mente y el espíritu", menciona el escrito.

"Lograr dicho propósito es clave en este contexto para llevar un poco de alivio a nuestro sector, el más golpeado por las restricciones derivadas de la pandemia, para sostener el empleo y evitar el cierre en cascada de más establecimientos, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo", agrega.

Según la mencionada Asociación, "la actividad de un restaurante, con distanciamiento y protocolo, no es diferente a las demás actividades, esenciales y no esenciales, que están abiertas hace tiempo y no han sufrido ni remotamente el daño ocasionado en este sector".

Por eso y hasta que Bahía Blanca pueda estar en fase 4, piden lo siguiente: