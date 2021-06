El "Ruso" Schmidt recordó a Depietri: "Teníamos planeado comer un asado cuando esto terminara"

Casi al borde de las lágrimas, el histórico delantero de Olimpo, Raúl Daniel Schmidt recordó a su compañero y amigo de la vida Roberto Depietri, quien el pasado viernes falleció tras permanecer internado durante varios días a causa del coronavirus.

"Sabía que estaba internado y un poco complicado, pero nunca me imaginé ese final. Me causó una profunda tristeza. No tenía ninguna enfermedad previa. Pero este virus evidentemente le atacó de lleno los pulmones. Pasó a terapia, lo entubaron, tuvo una pequeña mejoría, pero lamentablemente no pudo resistir", dijo el "Ruso" en contacto con el Deportivo 24.

Depietri y Schmidt formaron parte de una época gloriosa del aurinegro. Es más, alguna vez el goleador dijo que Depietri había sido uno de jugadores con los que mejor se había entendido adentro de una cancha: "Era un volante exquisito. Le gustaba definir también y lo hacía bien. Yo me iba a la posición de él. Me tiraba una pared y terminaba él de nueve convirtiendo el gol y yo de asistente. Me llevaba bárbaro".

Además de buen jugador, Schmidt resaltó el don de gente de Depietri. "Era un excelente jugador de fútbol, pero además, era una gran persona. Vivía pendiente de sus excompañeros, de su familia y de sus afectos. Siempre estaba preocupado por todos y por eso el dolor es tan grande"", agregó.

"Con Roberto y con Cheiles estábamos organizando para comer un buen asado cuando todo esto termine.... Todavía no caigo de la noticia. Era una persona que siempre estaba haciendo bromas y con una sonrisa. Lo velaron a cajón cerrado y tampoco hubiese querido verlo. Prefiero recordarlo así, riéndose", cerró.