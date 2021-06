Estas son las nuevas (y esperadas) funciones que llegarán a WhatsApp confirmadas por Mark Zuckerberg

Después de un sinfín de rumores, filtraciones, opciones incluidas y eliminadas en las betas, WhatsApp confirma la llegada de las nuevas funcionalidades. Y esta vez lo hace de una forma totalmente diferente. Ha sido a través de una conversación con Wabetainfo en la que participó Mark Zuckerberg y Will Cathcart, jefe de WhatsApp.

Ambos directivos estuvieron hablando con el medio sobre el futuro de la aplicación, así como de las nuevas funciones que llegarán próximamente. Fotos que se borran solas, el soporte multidispositivo y la nueva aplicación para iPad.

Sobre las funcionalidades en sí no hay nada nuevo que no se haya contado diferente a lo filtrado en las betas, pero sí para el modo multidispositivo. Los directivos han confirmado a Wabetainfo que, cuando se lance esta funcionalidad, no hará falta tener el móvil conectado para usar WhatsApp en otro dispositivo diferente al principal.

WhatsApp multidispositivo incluye compatibilidad para iPad y funcionará sin conexión en el móvil

Mark Zuckerberg ha explicado que la inclusión de esta funcionalidad multidispositvo es “un gran desafío técnico el sincronizar todos sus mensajes y contenido", no obstante, Will Cathcart confirma que el multidispositvo de WhatsApp se implementará en una versión beta pública dentro de dos meses.

El multidispositvo además abrirá la puerta a más dispositivos y sistemas. Con ello, WhatsApp en iPad será compatible y se podrán conectar hasta 4 dispositivos vinculados.

También tenemos más detalles del modo que borra automáticamente el contenido multimedia. Tal com ha confirmado la compañía a través del mencionado medio, podremos enviar fotos que se borran solas.

El funcionamiento es sencillo: las fotos y vídeos solo se pueden ver una vez y una vez vistas se borran automáticamente. No obstante, no hay protección para capturas de pantalla, y el propio WhatsApp avisará al usuario de ello.

De momento, eso sí, no hay una fecha exacta para su lanzamiento más allá de su implementación en la beta pública en los próximos meses. No obstante, es una buena noticia para todos los usuarios ya que, poco a poco, WhatsApp se empieza a poner a la altura de su competencia respecto a las nuevas funcionalidad.