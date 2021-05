WhatsApp cambia de idea: no limitarán funciones si no aceptás sus condiciones

El culebrón con el cambio de las condiciones de uso y política de privacidad de WhatsApp sigue su curso. Hace meses que la app anunciaba ese cambio, que afecta a los usuarios. La aplicación establecía además que aquellos usuarios que no aceptarán estas nuevas condiciones verían limitadas las funciones disponibles.

Esta decisión generó muchísimas críticas a la aplicación, incluso gobiernos como el de India solicitaron que cambiaran de idea. Parece que esto ha surtido efecto, porque WhatsApp da ahora marcha atrás al respecto.

WhatsApp cambia de idea

WhatsApp dice ahora que aquellos usuarios que no acepten estas nuevas condiciones de privacidad no van a sufrir limitaciones en la cantidad de funciones disponibles en la app de momento. Es decir, van a poder seguir usando la aplicación con normalidad como venía siendo el caso hasta ahora.

En el plan que la app presentaba recientemente se podía ver que aquellos usuarios que no aceptaran la nueva política de privacidad de la app iban a ir perdiendo funciones con el paso del tiempo, hasta que llegara el punto en el que resultaba imposible usar la aplicación en el teléfono. Este plan se ha cancelado ahora.

Desde mediados de mayo salen avisos para los usuarios en WhatsApp que informan sobre este cambio en la política de privacidad de la aplicación. Aquellos que no acepten podrán seguir usando la app, pero dichos avisos se van a seguir mostrando con cierta regularidad en la aplicación. Aunque hay una clave en ese asunto, porque la app dice que no se eliminarán funciones "de momento".

El que se mencione en varias ocasiones que no se eliminarán o limitarán funciones de momento es un indicador de que esta novela no ha terminado aún. Los usuarios que no acepten esta nueva política de privacidad podrán seguir usando la app con normalidad, pero no hay que descartar que en unos meses se intente de nuevo empezar a limitar sus funciones sino se aceptan estas condiciones.

Fuente: ELA