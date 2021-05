"El plan no fracasó, no podemos autoflagelarnos si las vacunas no llegaron"

Sergio Berni defendió este sábado la gestión oficialista en el marco de la pandemia por coronavirus, y consideró que "el plan de vacunación no fracasó, lo que fracasó fueron los convenios que se han firmado con otros países que debían entregarnos vacunas, la Argentina cumplió y esos países no cumplieron…".

"Si hubiéramos tenido vacunas no hubiéramos pasado por esta situación, pero nosotros no podemos autoflagelarnos porque no tenemos vacunas, tenemos que sentirnos que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para garantizarle a los ciudadanos esas vacunas", enfatizó Berni.

Agregó al respecto que "el plan de vacunación es la cadena logística que se realizó para garantizarle a cada ciudadano que cuando llegue una vacuna la tenga aplicada y eso se hizo, pero en los convenios con otros países hay un principio de que 'los pactos están para cumplirlos' y la Argentina cumplió su parte y cuando cumple surge una obligación de la otra parte, esa obligación era entregarnos vacunas, no nos han entregado vacunas, no es una cuestión contra la Argentina sino que es lo que está pasando en el mundo y esto no quiere decir 'mal de muchos consuelo de tontos' esta es la realidad y no nos podemos pelear con la realidad..".

Además, en declaraciones radiales, Berni deslizó que cree que debería extenderse el actual período de 9 días que el presidente Alberto Fernández dispuso con restricciones severas para hacer frente al avance de la pandemia, aunque evitó decir "extensión" de las restricciones, como ocurrió el año pasado una y otra vez, sino que usó la expresión "etapa de consolidación del éxito" eventual que puedan dejar estos 9 días de restricciones. "Yo no digo que el Gobierno nacional vaya a extender las restricciones, yo digo lo que pienso, y creo que luego de la baja de casos que sí o sí vamos a conseguir con la menor circulación, habría que consolidar eso…".

"Pero nadie puede predecir cómo vamos a estar en 15 días y nosotros vamos a acatar lo que diga el Gobierno nacional", agregó.

Fuente: Perfil