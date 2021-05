Marengo habló de favoritismo en La Academia y una participante salió al cruce

Romina Ricci salió a contestarle a Rocío Marengo, quien la había acusado de tener “coronita” en ShowMatch, La Academia. La actriz no anduvo con vueltas. “Ojalá me vaticine futuro y me gane la corona. Supongo que hay gente que tiene más talento que otros”, se despachó Ricci.

“No sé bien el talento de Rocío Marengo, me parece que es bailarina”, lanzó, picante. “A mí me gustó porque Rocío tenía un vestido muy parecido al mío”, remarcó en parte de la entrevista en La previa de la Academia. “La coronita hay que ganársela”, advirtió, para terminar.

Picante

Rocío Marengo va a participar de ShowMatch, La Academia. En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, contó quiénes considera que serán las participantes con “coronita para el jurado”: “Las devoluciones se van a dividir entre ‘las artistas y las trabajadoras’”, disparó.

“Yo que me cuesta soy de las trabajadoras, en mi grupo están Débora Plager, Viviana Saccone, Luciana Salazar, y Charlotte Caniggia está un poquito más abajo, porque dentro de las trabajadoras estamos las que al menos tenemos ganas. Ahí se subdivide el grupo”, señaló Marengo.

Al tiempo que comparó que “después va a pasar que el jurado tiene sus favoritas, y van a ser las mimadas, que van a hacer algo y lo van a valorar, y capaz yo hago lo mismo y ni lo miran: Romina Ricci, Julieta Nair Calvo, Mariana Genesio y Flor Vigna”.

En cuanto a la participación de algunas de las artistas que son nuevas en la pista de El Trece, Marengo señaló que “creo que es muy pronto para analizar a nadie, porque la pista cambia todo. Por más talentoso o talentosa que seas, esa pista te cambia todo, hay que ver cada uno cómo maneja la presión, la tensión, los nervios, el miedo”.

Y ejemplificó esto sobre Romina Ricci a quien no se ha visto en este tipo de certamen: “No le veo poco futuro porque una cara nueva siempre refresca las expectativas, de Romina podés decir, quizás con una u otra cosa se luce, le van a dar chances, y el jurado va a tener un ojito más suave. Puede ser la nueva coronita. No va a ser lo mismo que conmigo, porque yo no soy una figura de la que esperen mucho talento”.

El jurado

Al ser consultada por su parecer respecto del jurado que evaluará a los participantes de La Academia, señaló que “el jurado me gusta porque nunca tuve problema con ninguno. Con Ángel (De Brito) ya trabajé, nos llevamos muy bien, nos queremos y lo respeto mucho; en el caso de Pampita, he salido en su defensa muchas veces, espero que lo recuerdo; de Jmena Barón soy fan porque somos las dos de meter mucho la pata, pertenecemos al mismo rubro; y de (Hernán) Piquín pienso que es un bombonazo”.

La serie de Ricardo Fort

Por último se refirió a lo que será la serie que relate la vida del empresario Ricardo Fort, de quien fue muy amiga y con cuya familia aún mantiene un fuerte vínculo: “Los chicos van a tener una participación en la serie, están muy motivados por la serie, están contentos porque encontraron videos y archivos inéditos. Estaban muy contentos Martita y Felipe. No puedo adelantar mucho, pero mi novio está muy presente en la vida de los chicos y sé que todas las decisiones las toman juntos y en familia, son chicos muy protegidos”,

“Martita es muy parecida a Ricardo, y se siente mucho que él no se fue, realmente es muy loco, sigue muy presente en todas partes, y creo que la serie va a permitir mostrar una parte de él que no se conoció”, finalizó.

Fuente: ElTreceTV.