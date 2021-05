En 10 días Whatsapp solo servirá para llamadas si no aceptás los cambios de privacidad

Whatsapp puso fecha límite para aceptar sus cambios en la política de privacidad, sino, solo quedará habilitado para recibir llamadas y notificaciones, pero no para escribir ni mandar mensajes. Se trata de la modificación que intentó aplicar a comienzos de año para reforzar la integración con Facebook (dueña de la firma), pero que, por la polémica que despertó y la alta migración a Telegram, tuvo que posponer.

Según medios especializados, el comunicado oficial de la empresa indica que hasta el 15 de mayo hay tiempo para aceptar los cambios. En líneas generales, el cambio en los famosos "términos y condiciones" permitirá a Facebook acceder a los datos que aloja Whatsapp con el objetivo, según se explicó oficialmente, de "operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar" sus servicios.

Ahora, cuáles son los datos que recopila el servicio de mensajería: el número de teléfono usado para crear la cuenta, la información básica del perfil, la ubicación del dispositivo si el usuario quiere compartirla con sus contactos, los mensajes de forma temporal y cifrada si éstos no se han entregado o forman parte de un reenvío de archivos multimedia, la agenda de contactos, los estados compartidos y los datos de pagos.

También recopila información sobre la actividad del usuario en la aplicación (ajustes, interacción, frecuencia), de diagnóstico de servicio, o del dispositivo y la conexión (modelo, sistema operativo, nivel de carga de la batería, zona horaria, dirección IP). Instala, además, cookies "para operar y proporcionar los servicios, además de proporcionar servicios basados en internet, mejorar las experiencias, entender cómo se usan los servicios y personalizarlos".

El cambio más importante desde febrero hasta ahora es que Whatsapp aclararía mejor cuáles de esos datos compartirá con Facebook. Según el sitio Infotechnology, no tendrá acceso a mensajes privados ni a escuchar o grabar llamadas telefónicas, no mantendrá un registro de a quién se llama o envía mensajes, no podrán ver tu ubicación compartida en tiempo real, no compartirá contactos, los grupos permanecerán cifrados de extremo a extremo y los mensajes podrán ser borrados.

Fuente: Infotechnology