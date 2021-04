Habló el joven que compró el dominio de Google Argentina: "No lo podía creer"

“Mis intenciones nunca fueron malas. Simplemente probé si podía comprar el dominio que veía como disponible. Cuando vi que me llegó la factura en el mail, busco los datos de Google en Nic.ar y veo mis datos, me quedé congelado mirando la pantalla: no lo podía creer”.

Así lo contó Nicolás Kuroña, el joven que esta semana fue noticia porque compró el dominio google.com.ar luego de que el gigante tech olvidara renovar la propiedad del dominio.

“Yo estaba en la computadora tranquilo y veo que en un grupo de Whatsapp que tengo dicen que no andaba google.com.ar. Entonces dije ‘no puede ser, voy a entrar a Nic.ar para ver si el dominio estaba disponible’”, contó en un programa de TV.

Kuroña reconoció que no podía creer que el dominio estuviese disponible: “Probé y el sistema me lo permitió. Me llegó el mail con la factura de compra”, recordó, entre risas.

Sucede que el sitio Google Argentina se cayó el miércoles pasado por la noche, el mismo día en que vencía el dominio del buscador en la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet.

Al buscar en el sitio nic.ar, el administrador del registro de dominios en el país, google.com.ar aparecía dado de alta el 21 de abril de 2021 a nombre de Nicolás David Kuroña, lo que revolucionó las redes.

El joven contó que Google no lo contactó, que simplemente el proceso se revirtió por Nic.ar. “Yo no quería hacerle mal a nadie: solamente probé y el sistema me lo permitió. Y dije, bueno, ¿ahora qué hago?”.

“¿Seguís siendo el dueño de Google?”, le consultaron. “No, eso duró un par de horitas y me lo sacaron. Apareció el nombre de Google de nuevo. Tampoco pretendía quedarme con el dominio”, explicó.

Consultado sobre si le devolvieron los 270 pesos que le costó el trámite, dijo que no: “Todavía no vi nada”, cerró.

Fuente: Clarín