El enojo de Montenegro con el jurado por elegir a Alex: "Me gana un pendejo con un sanguchito"

Alex Caniggia volvió a sorprender a todos en MasterChef. Es que con un sándwich, que entre otras cosas tenía mango, fue salvado por el jurado y se salvó de ser parte de la gala de eliminación del domingo. Esto provocó la bronca de del bahiense Hernán Montenegro, otro de los mejores platos de la noche, quien se despachó con furia: “Hice un plato elaborado y me gana un pendejo con un sanguchito de mierda”.

La consigna de este jueves era preparar una vianda para ser transportada en recipientes plásticos y con el fin de elegirle un destino: comida para un día de trabajo, para un picnic o para un largo viaje de ruta.

La consigna de este jueves era preparar una vianda para ser transportada en recipientes plásticos y con el fin de elegirle un destino: comida para un día de trabajo, para un picnic o para un largo viaje de ruta.

El primero en probarlo fue Donato De Santis, que se entusiasmó y le dio tres bocados. “O tenía alta lija o le encantó mal”, conjeturó el participante. A su turno, Germán Martitegui lo probó otras dos veces, otra buena señal. En tanto, Damián Betular mordió solo una vez pero lo aprobó con un gesto.

“Buena carne, pan bien tostado. Aplauso de pie”, pidió Donato. “Hacía tiempo que no comía un sandwich así, que cueste agarrarlo, que chorrea. Todavía no sé cómo cocinás así”, agregó Germán a modo de elogio. “¿Este sandwich sape o no sape?”, le preguntó Alex y Martitegui avaló con la palabra que todos querían escuchar: “Sape”.

Luego de una deliberación, el plato de Alex fue uno de los mejores de la noche, junto con el del Loco Montenegro, quien preparó un pollo a la portuguesa, el cual fue halagado por el jurado. Sin embargo, y quizás por el factor sorpresa, Caniggia fue elegido para pasar a la próxima ronda, lo cual no dejó nada conforme al ex basquetbolista.

La elección no dejó para nada conforme a Montenegro, quien se despachó en el backstage: “Jodeme, macho. Hice un plato elaborado y me gana un pendejo con un sanguchito de mierda, con una carnecita ahí adentro”, expresó a la cámara, sin disimular su enojo.

“Contratalo ya para tu restaurant, Tegui. Contratalo, Donato. ¡Contratalo, Betular!”, se rió de manera irónica Daniel Araoz, otro de los participantes del jueves y que irá a la gala de eliminación del próximo domingo junto a Andrea Rincón, María O’Donnell, Fernando Carlos, Claudia Fontán, Gastón Dalmau y Montenegro. “Los barats se ponen celosos cuando gano”, devolvió Alex Caniggia ante el enojo de sus contrincantes.

(Fuente: La Mañana de Neuquén)