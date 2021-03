"Solo queda esperar que nos podamos reunir todos en algún momento"

Jorge Cortondo, amigo y compañero del gran José Ignacio De Lisazo -murió ayer en Necochea-, habló esta mañana con el equipo del programa "Vive cada día", por LA BRÚJULA 24, y sostuvo que "ahora resta esperar que nos podamos volver a juntar algún día".

"Él -De Lisazo- fue uno de los iniciadores, junto con Lito -Fruet- y Beto -Cabrera- , de aquella serie fenomenal que tuvimos, a la cual me incorporé. Yo los tenía de ídolos, ellos me dieron lugar y me integré al grupo. Ahí fue cuando empezamos a definir esa historia", recordó.

Respecto de 'Polo', fallecido en las últimas horas, contó que "era pura potencia, con una fe inquebrantable, realmente tenía una confianza en sí mismo que era tremenda", y dijo que que "fue también lo que impulsó a Bahía Blanca a esos niveles que alcanzó y que contagia a todo el grupo".

"Estoy muy orgulloso de haber podido estar ahí. Ahora a esperar que nos podamos reunir en algún momento"

"El contacto con Polo era permanente, lo llamé el mes pasado porque había cumplido los años y le conté que tuve una operación media complicada. Él me mandó palabras de aliento, me dijo que no aflojara. Después, la semana pasada me enteré que había empezado con la quimio y que estaba mal, ahí realmente ya se veía que no iba a poder seguir adelante mucho tiempo más", señaló Cortondo.

"Él siempre venía a Bahía porque, aparte de tener a todos sus amigos, se sentía reconocido por toda la gente"

El recuerdo de la época dorada. "En ese momento el básquet era algo accesorio, nosotros no pudimos desarrollarnos más que a nivel nacional, jamás se pensaba lo que iban a hacer estos chicos que llegaron a la NBA ni mucho menos, se veía muy lejos".