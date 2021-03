Preocupación en los locales nocturnos: "Si esto sigue así, nos van a volver a cerrar"

Alejandro, dueño de una conocida cervecería de calle Alem, expresó esta tarde su malestar y su preocupación luego de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires haya anunciado que, a partir de mañana, quedan suspendidas las actividades comerciales, artísticas, deportivas, culturales, sociales y recreativas entre las 2 y las 6 de la mañana.

"Era esperable que el Gobierno tome alguna medida de este tipo, pero claramente nos vemos perjudicados. Nos afecta principalmente durante los fines de semana, que es cuando la gente tal vez se queda un rato más en este tipo de lugares", mencionó en contacto con el móvil de LA BRÚJULA 24, durante el programa Nunca es Tarde.

Según mencionó Alejandro, la determinación tomada por el gobierno de Axel Kicillof no va a "evitar que crezcan los contagios". "Estamos trabajando con todos los protocolos, mientras que todos los fines de semana, aparecen fiestas clandestinas en diferentes lugares de la ciudad", dijo.

Con respecto a las sanciones que recibió el boliche Pajas Bravas durante el fin de semana, teniendo en cuenta que estaba funcionando como confitería bailable y no como bar, Alejandro aseguró que "escuchó la noticia", pero considera que "porque un establecimiento no cumpla con las órdenes establecidas o con el protocolo bajo el cual fueron abiertos, no quiere decir que tengamos que cerrar todos. No somos nosotros el motivo de esta segunda ola de contagios", dijo.

Por último, el titular de una de los establecimientos de calle Alem analizó el momento que atraviesa el sector gastronómico en nuestra ciudad.

"Además de una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica. La gente sale menos que antes y si lo hace, es durante los fines de semana. El problema es que si esto sigue, después se restringirá aún más el horario hasta que nos terminen cerrando. Y si eso pasa, será el fin de la gastronomía en Bahía Blanca", sentenció.

"La gastronomía viene golpeada desde hace más de un año. En diciembre recibimos la última ayuda. Estamos sin ninguna asistencia y si nos vuelven a cerrar, no vamos a poder mantener nuestras estructuras", completó.