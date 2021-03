La máxima vuelve al ruedo este fin de semana

Este fin de semana se dará comienzo a la temporada de la fórmula 1 en barhein, más precisamente en el circuito de sakir. Este cuenta con una distancia de 5.412 km y los pilotos giraran en 57 oportunidades realizando unos 308.238 km.

Cabe recordar que es uno de los GP que se corre en horas nocturnas debido a las altas temperaturas del lugar, este punto genera un gran desgaste físico en pilotos que llegan a perder promedio unos 2.8 kg por gran premio, pero también hay mayor degradación en los neumáticos realizando cada escudería entre 1 y 2 paradas en los pits (boxes), en este tipo de circuitos el equilibrio de tres puntos es fundamental, estos son la aerodinámia, los frenos y el piloto que deberá conservar los neumáticos. Quienes logren un mayor engranaje de estos tres puntos sacaran algo de ventaja al resto.

Sin ninguna duda la escudería a batir como hace varios años o desde que comenzó la era híbrida es Mercedes AMG Petronas, donde poseen al campeón del mundo Lewis Hamilton y varios campeonatos en la copa constructores, pero hay otras escuderias que no se la haran fácil como son Red Bulls Racing y Ferrari, esta última algo devaluada en los últimos años pero siempre será protagonista y más con su nueva dupla Leclerc-Sainz.

Una de las noticias más resonante fue la incorporación a Red Bulls del mexicano Sergio “checo” Pérez que compartirá escudería con Max Verstappen e irán a la caza de los alemanes de Mercedes durante todo el año, dato no menor es el regreso del bicampeon del mundo Fernando Alonso donde con 40 años vuelve a la categoría de la mano de Alpine Team (ex Renault) compartiendo equipo con Esteban Ocon.

Todo esta listo como para vivir una nueva y gran temporada de la Fórmula 1, con recambios en equipos, directivos y pilotos y asi dar un gran espectáculo como esperan sus aficionados.

Las actividades comienzan el viernes a las 08:30 hora local con la primera de las prácticas libres que durarán solo 1 hora y a las 12 será la práctica libre 2, el sábado también contará con la libre 3 y la clasificación a las 12, siendo la carrera el domingo a las 12.