Natty Petrossino vuelve a Formosa: "No hay que tenerle miedo a nada"

Atrás quedaron algunos problemas de salud que la tuvieron a maltraer. Aún más lejos quedó la triste persecución que sufrió en Formosa, provincia que gobierna desde hace décadas el nefasto Gildo Insfrán. Pero ella no se cansa y hoy, recién recuperada, se vuelve a subir a un camión con donaciones para los más necesitados de aquel territorio del norte del país.

Sí, claro, la descripción anterior habla de la gran Natty Petrosino, sin lugar a dudas embajadora espiritual de Bahía blanca. Referente y ejemplo de lucha y amor por el prójimo que con trabajo y dedicación, otra vez cargó un acoplado con elementos dispuestos para trasladar al impenetrable formoseño, donde viven los Wichis.

"Estoy pronta a partir, con el camión totalmente cargado. Gracias a todos por su ayuda. Voy con la presencia de Cristo, para hacerle entender al mundo que no hay que tenerle miedo a nada y hacer lo que hay que hacer. Eso es lo que está esperando el mundo, tenemos derechos y deberes, de decir lo que vemos mal y con nuestro ejemplo hacer que todo cambie y reine la paz", relató Natty en diálogo con periodista Germán Sasso.

Además, en LA BRÚJULA 24 señaló que "el planeta todo está temblando, no es solamente acá. El coronavirus es un invento que nos muestra lo corto que es nuestro tiempo. Desde la perla del sur tenemos que ayudar a este cambio universal y no tengo dudas porque Dios me lo dice".

"Con Bahía que nosotros podamos seguir cargando el camión, en tres días, es algo maravilloso", cerró.