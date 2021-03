Un repaso por su historia y el homenaje a Astor Piazzolla en su centenario

El cantante José Ángel Trelles habló con LA BRÚJULA 24, repasó su historia y recordó a Astor Piazzolla en su centenario.

Incluso el jueves pasado se realizó una celebración televisiva con la transmisión de la apertura del concierto de homenaje en el Centro Cultural Kirchner (CCK) a través de Contar y la Televisión Pública, en donde volvió a cantar. “Salir en ese escenario después de tanto tiempo y con esos músicos. Yo creí que eso no me iba a pasar más y ahora quiero que me siga pasando hasta el último día de mi vida”.

“Nunca estoy conforme cuando escucha un disco, porque cuando lo escuchas decís que lo tendría que haber hecho distinto. Pero me escuchaba y me creía y me daba cuenta cómo reaccionaba la gente”, continuó en el programa Una Buena Razón.

“Estoy muy agradecido con mis éxitos. Una vez cuando fui a la cancha de San Lorenzo escuché a la hinchada cantar una canción que cantaba yo y eso e recibirse, es el diploma”, recordó.