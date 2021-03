APAdeA en crisis: aseguran que están cerca del cierre

Facundo Davicino, integrante de la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA), relató el difícil momento que están viviendo en cuanto a la economía a tal punto de estar a punto del cierre.

“Llegamos a una instancia en la que se viene dando con el transcurso del tiempo, la pandemia seguramente que también influyó pero viene de antes, hoy te soy sincero y estamos cerca del cierre”, aseguró en LA BRÚJULA 24.

APAdeA actualmente en Bahía asiste a 50 chicos, desde niños hasta adolescentes. Desde acompañamiento escolar, Tratamiento, Evaluación diagnóstica, Evaluación por profesional de Psiquiatría, entre otras cosas. Es una entidad civil sin fines de lucro nacida en 1994, con sede en la Ciudad de Buenos Aires y 20 representaciones a lo largo de todo el país.

“El mantenimiento se buscó que sea mediante las obras sociales pero no se llega a cubrir los sueldos ni tampoco la infraestructura. APAdeA no recibe ayuda con subsidios ni nada, sino que se sostiene con el bolsillo de los padres y con el pago de las obras sociales que no alcanza, en lo óptimo, pagando todas las obras sociales, igual tenemos déficit”, remarcó en el programa Una Buena Razón.

“La salida posible es apelar a la ayuda de toda la gente que podamos comentar nuestra situación porque sinceramente es tan urgente que no tenemos margen”, cerró.

Para más información en Facebook aparece como “Apadea Centro de Día un lugar en el mundo” y en Instagram “Escuela Apadea”.