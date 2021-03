Cómo medir la velocidad de internet en tu casa

Muchos usuarios de Internet asumen que la velocidad en el paquete de Internet de su hogar es lo que obtienen de manera constante y diaria, pero no siempre es así. Las velocidades suelen fluctuar a lo largo del día y pueden ralentizarse durante las horas de mayor uso. Y si tu proveedor impone límites de datos o acelera las conexiones para mantener el rendimiento general de la red, sus velocidades también podrían disminuir.

Existe una manera fácil de controlar las velocidades de Internet de tu hogar, y eso es con una prueba de velocidad de Internet. Tenés muchas opciones gratuitas en línea para elegir, e incluso podés ejecutar una desde la misma aplicación que utilizaste para configurar tu router. En la mayoría de los casos, ejecutar una prueba es tan fácil como presionar "Ir".

Una buena prueba de velocidad facilitará ver las velocidades de descarga actuales, las velocidades de carga y la latencia (o ping) para cualquier dispositivo en el que esté ejecutando la prueba, pero con tantas opciones que prometen hacer exactamente eso, ¿cuál deberías usar?Aquí te recomendamos algunas:

Ookla

Una prueba de velocidad excelente en todos los sentidos

Uno de nuestros favoritos es la prueba de velocidad Ookla, que tiene una sólida reputación por su consistencia y por ser una de las primeras pruebas de velocidad en la web. Dejando de lado la popularidad, nos gusta Ookla por tener todo lo que un usuario básico necesita de una prueba de velocidad: precisión, la capacidad de ver su historial de pruebas de velocidad (cuando crea una cuenta), una amplia gama de servidores para conectarse e incluso una aplicación práctica. para pruebas de velocidad desde su dispositivo Android o iOS.

Ookla también ha hecho un buen trabajo para mantenerse al día al agregar nuevas características y capacidades a lo largo de los años. Recientemente, el servicio lanzó una prueba de velocidad específica de video que mide la capacidad de su red para manejar transmisiones de video 4K. También tiene aplicaciones que puede ejecutar en Windows y en un Apple TV.

Dicho todo esto, Ookla muestra anuncios publicitarios mientras realiza pruebas de velocidad básicas. Eso no es sorprendente, pero podría tener un ligero impacto en sus resultados dependiendo de la fuerza de su conexión en el momento de la prueba.

Fast.com

Fast.com es otra gran prueba de banda ancha, y la interfaz es tan simple y directa como parece. Sin embargo, una de sus mayores ventajas es que es propiedad de Netflix. Eso puede parecer extraño al principio, pero en realidad es lo que lo convierte en una excelente opción para los transmisores en línea, porque la prueba se estructura en torno a verificar si su conexión es lo suficientemente fuerte como para transmitir Netflix en resolución máxima sin almacenamiento en búfer.

Si bien Fast.com es una gran herramienta para algunos, no será la prueba más útil para todos los usuarios. La interfaz básica es fácil de usar, sí, pero también carece de algunas de las configuraciones y métricas avanzadas que encontrará con otras pruebas de velocidad. En particular, no podés especificar con qué servidor le gustaría conectarte para tu prueba.

Speedof.me

Una prueba sólida de consistencia

Si estás buscando una prueba que ofrezca una mirada no solo a las velocidades, sino también a la consistencia, Speedof.me es el camino a seguir. Similar a Ookla, la interfaz de prueba hace un gran trabajo al mostrar las fluctuaciones en las velocidades de carga y descarga. Con el tiempo, eso puede hacer que sea más fácil detectar cuando algo anda mal con tu conexión, especialmente porque Speedof.me te permite comparar sus resultados con pruebas anteriores. Su sitio web optimizado para dispositivos móviles también es excelente para ejecutar pruebas en tu teléfono, lo que le permite hacer una prueba de velocidad rápida sobre la marcha sin descargar una aplicación.

Sin embargo, Speedof.me no es una opción perfecta. Para empezar, no hay opción para seleccionar manualmente a qué servidor se conecta. Y si las redes domésticas no son tu fuerte, los datos visualizados pueden parecer más confusos o abrumadores que algo como Fast.com, que solo le da un número.

Testmy.net

Una buena elección para probar tu navegador

Testmy.net es una prueba de velocidad de Internet que se ejecuta completamente en HTML5 y PHP. Lo que eso significa es que no requiere software de terceros como Java o Flash para ejecutar su prueba, lo que puede generar resultados más precisos. Eso también lo convierte en una herramienta útil para comparar el rendimiento entre diferentes navegadores. También puede crear una cuenta para realizar un seguimiento de su velocidad de Internet para futuras referencias o comparaciones.

Sin embargo, no es la herramienta más fácil de usar. Con una gran cantidad de datos detallados, tendrás bastante información para revisar, gran parte de la cual podría no ser relevante para vos. El diseño también es un poco feo según los estándares de las pruebas de velocidad, y se necesitan algunos clics antes de comenzar una prueba, que obviamente no es tan optimizada como otras pruebas de velocidad que cuentan con grandes botones "Ir" tan pronto como cargás la página .