Conocido empresario de boliches se quebró al hablar de la situación que atraviesan

Osvaldo Catini respira profundo para no quebrarse. La situación que atraviesan los boliches de la ciudad es más que alarmante, y como él mismo menciona, la luz aún no se ve al final del tunel.

En diálogo con el programa "Nunca Es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 el empresario buscó poner en palabras lo que viven a diario, y en varios pasajes de la charla la voz se le entrecortó.

"En momentos normales tenía 35 empleados. Hoy tengo uno solo para mantener el local. Lamentablemente no se puede tener más. Para nosotros fue demoledor. Mi hija está con el salón de fiestas, donde yo los domingo hacía los bailables de tango, y ella también está sufriendo estos momentos" mencionó.

El momento más emotivo de la entrevista llegó con la pregunta de si tenía en los planes cerrar. Compungido, aseguró: "No me quiero entregar. Todavía no. Esto es todo muy duro. Más lo que me ha pasado a mí. Llega un momento... no le voy a aflojar... no soy de esa forma de pensar. Siempre digo que mientras Dios me de fuerzas voy a seguir".

Buscando sortear el mal momento que atraviesan los empresarios del rubro, Catini confirmó que "hemos mandado una nota a la Municipalidad, que siempre ha estado predispuesta. Ahí les pedimos saber si será factible que alrededor de la mesa cada grupo pueda moverse. Esa nota fue a Provincia y aún no tenemos noticias".

Reflexionando, expresó que "posiblemente las cosas no las hicieron bien. Al principio los boliches fueron atacados, pero no así las fiestas clandestinas. Un lugar que se puede controlar hubiese sido mejor que hacer fiestas alrededor de bahía".

De todas maneras dejó en claro que "trabajando normal todavía tenemos tiempo a esperar. Repito, la solución es la vacuna para nosotros. No hay otra. Hoy en día para cubrir los gastos, aproximadamente, nosotros en nuestro local necesitamos entre 450 y 500 personas. Los gastos son muy elevados. Solo la habilitación anual de bomberos ronda los 80 mil pesos".