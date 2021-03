Montenegro y Claudia Fontán se tiraron onda en Masterchef Celebrity: "Estamos solteros"

En la noche del miércoles, los participantes de Masterchef Celebrity debían preparar un plato para presentar como parte de un menú de un avión en primera clase. Podían elegir cocinar cualquier comida que incluyera carne o pollo, con un acompañamiento.

Antes de arrancar con el desafío, Santiago del Moro le pregunto a Claudia Fontán si le hubiese gustado ser azafata. Ella le contestó: “Sí, pero no me daba la altura. En aquel momento tenías que medir 1,70″. El conductor le respondió: “El Loco Montenegro entraba de una”. Entre risas, el ex basquetbolista aseguró: “Era muy alto me parece”.

La Gunda afirmó que quería pararse al lado de su compañero, respetando la distancia social. “¿No hacemos una pareja re linda? A mí me gustaría que me haga upa”, confesó la actriz. El Loco le contestó: “No hay problema”. Rápidamente Santiago les consultó si estaban solteros y ambos respondieron que sí.

“Es muy alto para mí. Tal vez con tacos podamos tener una charla”, dijo Fontán sobre la posibilidad de tener una cita con el bahiense, compañero en el backstage del programa de Telefe. “Estamos solteros los dos, esperemos…”, agregó Montenegro con una enorme sonrisa en su rostro.

Cabe recordar que antes del comienzo de la segunda temporada, la producción del ciclo confirmó que había seleccionado a 16 famosos. Luego, se sumó una concursante más: Claudia Fontán. Cuando la conductora de La 100 firmó el contrato ya habían comenzado las grabaciones del reality, por lo que apareció después del estreno.

En algún momento se especuló con que ella fuera el reemplazo de Carmen Barbieri. La diva tuvo coronavirus y debió permanecer internada por una complicación en su cuadro. Por este motivo, no pudo hacer su debut en el reality. Entonces, Fede Bal, quien además es el host del programa digital de Masterchef a la carta, ocupó su lugar.

Pero, el mediático no aguantó volver a la competencia y finalmente renunció en el programa en el que Mariano Dalla Líbera fue eliminado. “No quiero demorar mucho porque sé que el domingo es un día intenso para todos los que tienen que jugar, pero quisiera decir una cosa”, dijo el hijo de Santiago Bal desde lo alto del balcón, lugar al que acceden aquellos que mejor cocinaron durante la semana.

Acto seguido, fue invitado por Santiago del Moro a bajar e informar lo que sería su renuncia: “Yo la reemplacé a mamá, le cuidaba este delantal, pero el cuadro de mi vieja va a demorar un poco más la recuperación de lo que todos estábamos esperando y, realmente, no estoy mentalmente preparado para seguir cocinando. En común acuerdo con la producción y con este equipo hermoso que es Masterchef, vimos que lo mejor sería que hoy deje mi delantal”.

Por último, agregó: “Se lo cuidé hasta donde pude. Ahora me voy a seguir ocupando de ustedes detrás de cámara, en el backstage, porque voy a ser el conductor digital de todos los contenidos de Masterchef Celebrity, en esta nueva temporada. Acá es donde más feliz soy en mi vida, me olvido de los problemas”. En ese instante, se dirigió a sus compañeros: “Defiendan este lugar porque van a ver lo lindo que es, lo lindo que se vive y lo mucho que se aprende”.

