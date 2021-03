Abel Pintos sorprendió a jóvenes músicos en pleno ensayo

Carismático, generoso y fiel a su público, Abel Pintos siempre se hace un tiempo para generarle momentos de felicidad al otro. Y así lo hizo en Rosario, donde el cantante se encuentra realizando una seguidilla de shows, cuando, en un rato libre, sorprendió a los músicos de la orquesta municipal durante un ensayo en el Teatro Municipal La Comedia.

Todo comenzó con una convocatoria especial: integrantes de las bandas infanto-juveniles de Barrio Ludueña, del Centro Municipal Distrito Sur Rosa Ziperovich y del Centro Municipal Distrito Norte Villa Hortensia, fueron convocados para ser parte de un ensayo y grabar un video que sería proyectado en el Anfiteatro Municipal. Pero en realidad, y ellos no lo sabían, la reunión era una excusa para darles la gran sorpresa.

Se abrió el telón rojo del teatro ubicado en pleno centro rosarino y de repente salió Abel Pintos, entonando las primeras estrofas de su hit “Cómo te extraño”. Los músicos, que se encontraban en pleno ensayo, se asombraron con la visita ya que estaban justamente practicando esa misma canción.

Entre la admiración y el desconcierto de los adolescentes, el director de la orquesta unió a los músicos con la voz de Abel y terminaron haciendo una emotiva versión del hit del disco “11”, lanzado en 2016.

"Es emocionante. A mí, a la edad de ustedes, me hubiera gustado escuchar música; no tuve la oportunidad, pero pude hacerlo más adelante, aunque es más difícil. De grande uno es más cabeza dura", les dijo Abel a los chicos que lo escuchaban atentamente.

Además, el artista les dio un consejo: "No importa a qué se dediquen en el futuro. Importa haber aprendido a tocar en grupo, a leer y, sobre todo, a relacionarse con un instrumento. A esta edad está buenísimo; y si no es así, en unos años me reclaman: al final, nada que ver con todo lo que dijiste".

Abel Pintos sorprendió a músicos en Rosario. EFE/Sony Music

Abel reveló que en principio le habían pedido que hiciera un video motivacional para los pequeños músicos. Sin embargo, a él mismo se le ocurrió que mejor sería hacerlo presencial. "Propuse que pudiéramos tocar, porque al final la música es un espacio de encuentro mucho más amable", justificó.

"Pero jamás pensé que se pudiera armar tan rápidamente y con semejante despliegue. Y les agradezco mucho a ustedes por haberme acompañado y haberme permitido esta experiencia y por hacer lo que hacen”, agregó el artista que fue padre recientemente de su primer hijo Agustín, de tan solo cuatro meses.

"Ojalá alguna vez podamos tocar y cantar todos juntos. No solamente para los pocos que hoy están acá, sino para mucha más gente", se entusiasmó Abel, quien continúa con su gira Quiero cantar en Santa Fe, el 6 de marzo, en Salta, el 12 y 13 de marzo, y en Tucumán el 15 y 16 de marzo.

Fuente: Clarín