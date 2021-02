Inmaculada Renault Duster Oroch 2017

Hablamos de una Renault Duster Oroch modelo 2017, en increíble estado. Es motor 2.0 litros (143 cv de potencia) y versión Outsider Plus. La camioneta tiene apenas 14.000 kilómetros por lo que está en un estado inmejorable.

Dice el vendedor: “Aire acondicionado, climatizador automático, dirección asistida, cierre centralizado, cierre de puertas y encendido sin llave, vidrios eléctricos, volante regulable, volante de cuero, computadora de abordo, espejos eléctricos, faros antiniebla, sensor de estacionamiento, cámara de estacionamiento trasera, llantas de aleación, alarma, frenos ABS, airbags, traba para niños, rueda de auxilio de igual medida, reproduce CD / DVD, entrada USB / Auxiliar, Bluetooth, comandos en el volante / satelital, sistema de sonido de alto rendimiento, GPS”.

Para más información sobre el vehículo llame al 2612316565.

Aviso legal

LA BRÚJULA 24 no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de napsix.com, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”. La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, LA BRÚJULA 24 no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”.