Descuentos a vecinos por falta de agua: "Es lo que corresponde"

María Laura Biondini, concejal de Juntos Por el Cambio, habló esta mañana con el equipo del programa "Una Buena Razón", por LA BRÚJULA 24 sobre los descuentos que se realizarán a los vecinos afectados por la falta de agua.

"Se pidió en reiteradas oportunidades a cuanto organismo pudimos, que se dejara de cobrar el servicio. En buena hora, me parece que corresponde. Es algo que se podía hacer de oficio por la empresa, pero bueno, fue necesario una resolución de Provincia", argumentó la edil.

Y agregó: "Por lo menos que no se le cobre a la gente por un servicio que no se presta, es un derecho del usuario".

Respecto de la metodología que se implementará, Biondini refirió que "yo no encontré la información sobre cómo serán esos descuentos, justamente ayer en la Mesa del Agua cuando pude expresarme solicité eso".

"Me parece importante que lo hayan hecho porque me habían quedado resonando las palabras de Guillermo Jelinski -Recursos Hídricos de la Provincia- porque decía que eso iba en detrimento con la prestación, me parecía una falta total de respeto", argumentó.

Cabe recordar que a través de una publicación en el sitio gubernamental, se confirmó que "desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, el Lic. Agustín Simone dispuso que se realicen los descuentos correspondientes en la tarifa de agua de los períodos en los que se haya visto afectado el suministro en la ciudad de Bahía Blanca".

NOTICIA EN DESARROLLO