"Con la ayuda del Ejército vamos a repartir agua envasada"

Tal como informó LA BRÚJULA 24 esta mañana, el secretario privado del intendente, Pablo Romera, anticipó que la Municipalidad realizará un "programa propio" de ayuda a damnificados por la falta de agua.

Al respecto, el funcionario dialogó con este medio para brindar detalles del programa y se refirió también a la primera reunión de la Mesa de Gestión de Agua desarrollada este viernes en el Concejo Deliberante.

"Por el mes de octubre cuando tuvimos los primeros inconvenientes con el agua, volvimos a tener una reunión y ahí nos pusimos a disposición de la empresa. Ofrecimos la infraestructura para las pequeñas obras y nunca nos llamaron", afirmó Romera en comunicación con el programa Nunca es Tarde.

"Desde un primer momento nosotros lo que hicimos fue ver en qué estado estaba la empresa y nos pusimos a disposición y evidentemente no alcanzó", agregó.

Respecto al encuentro de este viernes, el Secretario Privado dijo que "la Mesa del Agua, se puso en movimiento y hoy se convocó para tratar de buscar respuestas a un sinfín de preguntas. Lo positivo es eso".

Y continuó: "Como lo han dicho los propios gerentes e incluso el responsable que estuvo hoy en la reunión, para solucionarse tiene que haber obras de medio y largo plazo, todo lo que se haga ahora va a ser paliativo o para poder pasar estos dos meses de alto consumo".

"Si estás pagando por un servicio que no te brindan y además la empresa que presenta un plan de contingencia no lo lleva adelante, lo lógico es no tener que pagar la factura. Es lo que venimos reclamando", subrayó.

En otro tramo de la entrevista, Romera disparó "nosotros nos hacemos responsables de lo que nos toca, hay muchos que hoy no hablan y que cuando Scioli hacia desastres en la administración de la empresa ABSA miraban para otro lado y ahora no dicen nada".

Los detalles del plan:

El funcionario se refirió a la preparación de "un plan de contingencia que en los próximos días estará establecido":