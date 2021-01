El primer pedido de Kicillof al llegar a la zona

La urgencia de Kicillof al llegar a la zona

Lo primero es lo primero: qué hizo Axel Kicillof al llegar a la zona. La semana pasada, el gobernador visitó Tornquist y Monte Hermoso. La llegada del mandatario provincial se dio en medio de la temporada de verano, y en el inicio de la vacunación con la segunda dosis de la Sputnik V.

Al momento de arribar al aeroclub de Dorrego, y antes de trasladarse por tierra hasta el Complejo Americano, donde se reunió con intendentes de la zona, lo primero que hizo al bajar del avión no fue consultar por la pandemia, ni por el Operativo Sol; nada de eso. En compañía de los ministros Sergio Berni y Daniel Gollan, tras saludar apurado a los jefes de la Bonaerense y a los dirigentes políticos que iban a su encuentro, su primera consulta fue… dónde había un baño.

Se ve que se le hizo largo el viaje u olvidó que la pequeña aeronave no tiene retrete. La Brújula 24 accedió al documento audiovisual del momento y sobre el final del video, la prueba irrefutable de que lo llamaba la necesidad fisiológica.

Más multas

La semana pasada, el Municipio formalizó un contrato para la adquisición de equipamiento y tecnología que va a permitir aumentar la cantidad de controles de tránsito, y hacer foco en dos de las infracciones más delicadas: el exceso de velocidad y cruzar semáforos en rojo.

Según pudo saber Bahía Indiscreta, lo más destacado de la aparatología (incorporada tras la licitación que ganó la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), son los tres radares móviles que se suman al que ya tenía la Comuna, y que se verán cada vez más seguido en las calles “conflictivas”, donde nadie respeta la velocidad máxima. También habrá equipos fijos para detectar a quienes pasen en rojo o pisen la senda peatonal. Y otros que marcarán la velocidad de circulación de los vehículos, alertando al conductor si está cometiendo una falta.

“Todavía no definimos los lugares donde se colocarán los aparatos fijos, aunque ya tenemos una idea, porque estamos haciendo varios estudios”, comentaron a esta sección en Alsina 65. “Todos asocian los accidentes a las alcoholemias positivas, pero el exceso de velocidad está presente en la mayoría de ellos. Los vecinos nos piden lomos de burro, pero no se pueden poner obstáculos al tránsito en toda la ciudad. Lo mejor es usar los radares, que sirven para concientizar e infraccionar al que no entienda…”. A hacer caso.

Empresas de colectivos, en “situación calamitosa”

La semana pasada, la UTA estuvo a un paso de declarar un paro por falta de pago de un porcentaje del aguinaldo. La Municipalidad les adelantó fondos a las empresas para abonar una segunda cuota, que estaba pendiente desde diciembre, y que terminó saldándose el lunes. Pero lo cierto es que Nación está debiendo los subsidios de diciembre y enero (30 millones de pesos); y que Provincia, que venía al día, aún no pagó los correspondientes a enero. Lo concreto es que la Comuna adelantó 10 millones de pesos a cuenta de toda esa plata para apagar el incendio.

“La situación es calamitosa. Aumentaron los costos y viaja un 70 por ciento menos de pasajeros de lo normal. Por día usan el servicio unas 30 mil personas, cuando antes lo hacían unas cien mil. Hoy, el sistema está vivo gracias al esfuerzo del sindicato, de los empresarios, y el Municipio”, aseguró a Indiscreta alguien que conoce muy bien el paño.

Poco tacto

Si había un mal momento para elegir tomarse vacaciones era enero. No obstante, en plena crisis por la falta de agua, en los últimos días la máxima autoridad de ABSA en la ciudad, Gustavo Bentivegna, decidió plegarse a un período de licencia fuera de Bahía Blanca.

Como si muy poco le importara, estuvo alejado de sus funciones por espacio de diez días, en coincidencia con el hartazgo de decenas de miles de vecinos que abren la canilla y no sale una gota de agua.

Más sobre la interna de la UCR

La semana pasada, esta sección comentó que se va calentando la interna de la Unión Cívica Radical en la Provincia. Incluso Elisa Carrió se metió en el juego, cuando se reunió con el “oficialista” Maximiliano Abad. Pues bien, desde la otra vereda, la que lidera Gustavo Posse, y que tiene como referentes locales a Gabriel De Nápoli y Aníbal Roig, salieron a contestar con todo, y publicaron en redes sociales un video del fallecido expresidente Raúl Alfonsín en el que aseguraba que “Carrió es enemiga de la UCR”.

Además, ya iniciaron la campaña con todo. Desde hace unos días se pueden ver carteles (austeros y artesanales, como es el estilo radical) colgados a la vera de los ingresos a Bahía, con el lema “Recuperemos la UCR”. Desde esa lista, la 14–701, aseguran tener “cada vez más apoyo”, y hasta hicieron tarea fina, porque fueron casa por casa, visitando a varios correligionarios para asegurarse sus votos y de paso saludarlos por las Fiestas. “Confiamos que el afiliado radical no acepte ser más furgón de cola”, comentan a todos cuando se les consulta por la coalición opositora. Si los “possistas” están o no en lo cierto, lo sabremos en las elecciones del 21 de marzo, si la pandemia lo permite.

Solidaridad

Mara Recondo y su esposo Hernán Da Rocha, estuvieron al frente de la Fundación DiSer (Discapacidad y Servicio), durante seis años, en los que ayudaron a superar todo tipo de dificultades a incontables vecinos de la ciudad. Hasta tuvieron la posibilidad de hacer un programa de radio en La Brújula 24 llamado “De igual a igual”, en el que con gran cariño y paciencia, aconsejaban y asesoraban a todos quienes se comunicaban por algún problema (generalmente burocrático) relacionado con su discapacidad o la de algún ser querido.

Ese trabajo demandaba un enorme esfuerzo por parte de ella, pero también de su familia y muchos colaboradores. Hace poco, un llamado de atención en su salud fue el punto de quiebre, que derivó en que se inicie el proceso de disolución de la Fundación. Decisión más que difícil, seguramente. Por suerte Mara se encuentra muy bien, y seguirá al frente de otros proyectos, también relacionados con la discapacidad. Va nuestro reconocimiento para ella y todos los que integraron la fundación DiSer, por su compromiso desinteresado y su pasión ejemplar.

Afirman que bajó el delito

La semana pasada se reunieron en el Palacio municipal el intendente Héctor Gay, el Superintendente de la Bonaerense Aldo Caminada, el jefe de la Estación Central Gonzalo Bezos, y el subsecretario de Seguridad Emiliano Álvarez Porte. Si bien este tipo de charlas se repiten mes a mes, y sirven para analizar la evolución del delito, en este caso los responsables de la seguridad llevaron un resumen comparativo de los años 2019 y 2020.

A pesar de que la influencia de la pandemia y las restricciones a la circulación en una buena parte del año pasado impactó positivamente en la merma del delito (los números lo demuestran: bajó un 50 por ciento la cantidad de entraderas, y un 30 por ciento los hechos prevenibles en general), también es verdad que hubo una caída en los meses finales del año. En ese momento la actividad en la ciudad era prácticamente normal. Además del trabajo diario de los efectivos que patrullan la ciudad, también se notó en el mapa delictual la influencia del sistema de Alarmas Vecinales. Es por ello que desde la Comuna ya empiezan a explorar alternativas para fomentar aún más su uso, y de esta forma poder seguir sumando barrios al monitoreo del CEUM.

Por otra parte, en los próximos días, enviarán a la Gobernación un informe que hace hincapié en la problemática de los patrulleros, ya que se necesitan más, y los que hay están muy deteriorados. Además, se pedirá la mejora en la infraestructura de los calabozos de la Comisaría Primera, los cuales están clausurados, y por lo que todo el tiempo se necesita trasladar a los detenidos a la zona, gastando combustible y perdiendo móviles durante ese tiempo.