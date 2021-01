Fake news: "Estamos generando en las personas un nivel mil de ansiedad"

La científica del CONICET, Soledad Gori, dialogó en el programa "Hoy También" sobre la circulación de noticias falsas, denominadas comúnmente como "fake news", sobre todo en esta época de pandemia.

Al respecto, la miembro de "Ciencia Anti Fake News", comentó que "este proyecto nació en marzo 2020 con la pandemia. Realmente fue una ebullición de fake news. El CONICET desde el primer momento estuvo receptivo con la idea".

Sobre el día a día que afrontan, reconoció que "es difícil luchar contra los referentes, que son los medios de comunicación. Las redes sociales son otro mundo que también están implicados". Agregando: "Estamos generando en las personas un nivel mil de ansiedad".

Profundizando sobre ese tema, Gori admitió que "la gente muchas veces no está permeable a la divulgación científica porque está bombardeada por todo lo otro".

Recapitulando, la científica recordó que "al principio fueron fake news sobre cómo se generó el virus. Ahora pasamos a la vacunación, como si el mundo se hubiese olvidado de lo anterior".

En esa línea, "ahora hay desconfianza de algunos sectores, que hacen mella en algunas personas. Y a su vez hay una gran desconfianza general sobre las vacunas. Ahora el foco está ahí. Critican lo rápido que salieron estas vacunas, pero antes de la pandemia, ¿Sabían cuánto se tardaba en generar una vacuna?".

Sobre cómo se maneja esta mentira en forma de noticia, Soledad Gori afirmó que "lo que pasa con la fake news es que tiene algo de cierto, pero es información que está tergiversada. Por ejemplo, dicen que en Europa no se dieron la vacuna rusa, pero lo que no dicen es que Oxford le pidió parte de sus elementos, ya que su vacuna no tuvo tan buenos resultados".

Por último la integrante del CONICET aseguró: "Hay que confiar en los entes regulatorios porque ellos tienen toda la documentación".