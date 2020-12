Marengo, contra MasterChef: "Me sentí maltratada"

"No quiero hablar y quedar como una mala perdedora, yo jugué y gané", dijo Rocío Marengo tras quedar eliminada en forma polémica de Masterchef Celebrity, y a punto de iniciar sus vacaciones por Miami junto a su pareja Eduardo Fort.

Sin embargo, un repaso por la trayectoria mediática de la bahiense confirma algo sobre su personalidad explosiva: se le hace imposible callar lo que siente, especialmente cuando cree que fue víctima de una injusticia.

"Por algo no me invitaron a los programas que debaten lo que pasó en el programa", cuenta Rocío en confianza. No estuvo como invitada en el vivo de Instagram que se hace tras la eliminación, aunque se unió como un seguidor más, por su propia cuenta. "Flor Vigna se puso blanca cuando me vio", se ríe recordando el momento.

"No quiero hablar a medias. Cuando yo hablo... ¡hablo!", avisó Marengo. Y un par de días después de su salida del reality de Telefe se decidió a contar su verdad. Y habló.

"Sí, existió", confirmó sobre una fuerte discusión que tuvo con Germán Martitegui y nunca salió al aire. Según reconoció Marengo, el jurado le gritó: "¡Callate y cociná!", una escena muy incómoda, ante varios testigos, que recién ahora se anima a describir como parte de un "maltrato lento" que recibió durante su estadía en el programa.

"A mí me encanta jugar, me tomé muy en serio la competencia, aprendí mucho y por algo llegué a la final del Masterchef Celebrity que hicieron en Chile", explicó Rocío. Y agregó, resignada: "Pero a la edición es imposible ganarle".

Según ella, la hicieron quedar como la villana que lloraba siempre, aunque el juego pasó determinados límites. "Yo soy sincera, entiendo el show, con mis compañeros tuve la mejor siempre... Pero si ya les daba material, ¡no se aprovechen!", se defendió, despotricando contra la producción y, por extensión, el jurado del certamen.

"Siento que conmigo pasaron un límite, podríamos haber jugado juntos (porque yo sé jugar) pero jugaron conmigo. Yo me brindé desde el arranque pero siento que de a poco fueron manejando mis emociones y me terminé sometiendo a un maltrato lento", reflexionó Marengo, mencionando también cuestiones de género.

"Por más que las mujeres estamos en otra etapa y empoderadas, cuando vivís una situación así te da miedo. Y yo siento que también soy culpable, me brindé demasiado. A mí me interesa mucho la cocina, le puse mucha pasión y garra. Y yo permití que ellos crezcan sobre mí para accionar", explicó.

"En algún momento que yo ya la estaba pasando mal, quise sacar pecho y hacerles frente de igual a igual... Pero es claro que la estructura es del siglo 20 mil antes de Cristo. Hay algo de abuso de poder, una diferencia de poder abismal. Es una relación muy desigual. Me sentí maltratada, en carne viva, hicieron conmigo lo que quisieron", denunció Marengo.

Cuando afirma que hicieron con ella "lo que quisieron", lo definió con sus propias palabras: "Me llevaron para arriba y para abajo, me tenían en el Cielo y automáticamente me tiraban para el piso en el mismo momento... ¿Es un programa de television? Sí, pero cuando sos participante te olvidás de que estás en la tele, y la verdad que para mí fue durísimo lo que me hicieron pasar".

"Jugaron conmigo, me exprimieron... Yo hacía todo, me tiraron al piso y era parte del show. Las redes sociales me hacían mierda, era tendencia siempre. Todo bien, pero no me patees. ¿Qué más querían de mí? Giraba todo en torno mío y se me hizo un montón", reconoció Marengo.

Y por último planteó una idea para el futuro del reality: "Me gustaría que en la nueva temporada el jurado tenga a una mujer".

Fuente: Clarín