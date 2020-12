Federico Bal publicó el video que su padre le grabó para que lo vea luego de su muerte

Hoy se cumple exactamente un año del fallecimiento de Santiago Bal, uno de los artistas consagrados que tuvo el teatro, la televisión y el cine.

Fruto de su relación con Carmen Barbieri nació Federico Bal, quien con el paso del tiempo heredó la fama de sus padres y logró abrirse camino a la andar. Hoy es una de las figuras indiscutidas de "Masterchef Celebrity".

"Hace un año te fuiste viejo. Y revisando mi teléfono encontré este fragmento de un vídeo que me hiciste hace no mucho tiempo. Te cuento que te extraño todos los días", escribió Fede Bal hoy en su cuenta de Instagram.

El joven compartió un video que su padre le grabó con la idea de que lo vea una vez que él ya no esté.

Luego, añadió: "Acá las cosas están difíciles, fue un año complicado. Por momentos pienso que te fuiste en el mejor momento. Pero de a poco sale el sol, y parece que las cosas empiezan a acomodarse".

"Te amo y ya nos tomaremos un rico whisky allá arriba", concluyó Federico.

El video muestra a Santiago Bal dedicándole unas conmovedoras palabras a su hijo para el momento en que él ya no estuviera con el propósito de que Fede pudiera recordarlo.

"Encontramos este modo deque te pueda decir algunas cosas quecon el tiempo, si te dan ganas, las puedas volver a escuchar. Sé que algún día no voy a estar más para vos, pero eso no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que vos no vas a estar para mí. Eso si me va a resultar muy dificil de superar. No tendré más en quién pensar, a quién cobijar, por quién luchar, a quién amar…", le dice Santiago.