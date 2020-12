Rocío Marengo otra vez en el ojo de la tormenta y se fue El Turco García

Una vez más, Rocío Marengo rompió las reglas de Masterchef Celebrity y se ganó la bronca de sus compañeros en el certamen gastronómico de Telefe. En esta ocasión, además, Vicky Xipolitakis se mostró muy dolida y al borde de las lágrimas. “La injusticia me genera angustia”, aseguró.

En el programa emitido el jueves pasado, Marengo ya había demostrado que estaba dispuesta a hacer lo que sea, incluso trampa, para ganar el concurso. Lo que sucedió fue que decoró su plato fuera del tiempo establecido, y después eliminó elementos de su presentación para obtener un mejor resultado.

Furioso por lo sucedido, Germán Martitegui le dijo: “El hecho de que hayas escuchado la devolución de un compañero tuvo previamente, donde dijimos que no queríamos salsa criolla, y por eso te la empieces a comer, es romper todas las reglas sin pensar en los demás, sin que te importemos nosotros, sin que te importe este programa. Estoy tratando de decirlo lo más calmado que puedo. Nunca, en cinco temporadas de este programa, alguien nos faltó el respeto y me faltó el respeto de esta manera”.

Ahora bien, este domingo, en la gala de eliminación, se vivió un momento bastante similar. Antes de someterse a la prueba principal, los concursantes debieron pasar de a uno al frente, donde había una caja con una ranura, a través de la cual ellos podían ver los ingredientes que había adentro. Tenían unos segundos para memorizarlos y luego escribirlos en una hoja. Quien recordara la mayor cantidad de ingrediente se haría acreedor de un beneficio.

El Turco García fue uno de los primeros en pasar. Una vez que vio lo que había en la caja y escribió su lista, volvió a su lugar y las cámaras del programa captaron el preciso momento en el que le comentó por lo bajo a El Polaco cuáles eran los ingredientes. De alguna manera, el cantante le habría pasado el dato a Marengo, quien pasó al frente con los ingredientes ya escritos en su hoja. Santiago del Moro, conductor del ciclo, lo notó y se lo hizo saber.

“¡No vale tener las cosas anotadas!”, exclamó Vicky Xipolitakis ni bien Marengo mostró que tenía todo anotado. Fede Bal también manifestó su indignación: “Rocío viene con un machete como si estuviésemos en una prueba de química. ¿Qué le pasa? No podés hacer trampa, una mujer grande… ¿O no?”

Marengo intentó ensayar una defensa al decir que está “jugando con el Turco”, y que por eso él la ayudó. “Estamos jugando, chicos, despiértense ustedes también y jueguen”, les dijo a sus compañeros. Luego, mirando a cámara, reconoció: “No sirvió mi estrategia. Parezco la tramposa que vino acá a robar, pero quise jugar. Me equivoqué…”.

Como castigo por haber hecho trampa, Del Moro le comunicó que tenía menos segundos para observar los ingredientes y anotarlos. Y, además, tenía prohibido anotar aquellos que le habían pasado de antemano. “No solo no tengo memoria y ya tenía 20 puntos en contra, sino que además por los nervios de la situación estoy bloqueada, no me acuerdo ni mi nombre”, aseguró. De esta manera, solo logró memorizar tres ingredientes y fue la participante con la peor performance.

De todas formas, este “castigo” no pareciera haber sido suficiente para los demás participantes de Masterchef Celebrity. Principalmente para Vicky Xipolitakis, quien se mostró al borde de las lágrimas y explicó el motivo: “La injusticia a mí me angustia. No me gustó, perdón. Me muestro tal cual soy y me parece que las injusticias en la vida no van. Acá tenemos que ser todos iguales y apoyarnos entre los compañeros. Eso de hacer trampa es injusticia, y me angustia. No lo comparto”.

Las lágrimas de Vicky no la afectaron a Marengo, quien manifestó, con ironía: “Vicky se puso mal, mirá vos… Le pido mildis a Vicky. La verdad que no la quise angustiar”.

Se fue "El Turco"

Claudio "El Turco" García se convirtió en un nuevo eliminado. Junto a El Mono de Kapanga, tuvieron los platos que menos convencieron al jurado de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Si bien ambos personajes eran muy queridos entre los participantes y para el público, es exfutbolista se había ganado una porción del corazón de sus compañeros y hasta del jurado.

Al momento de la definición final, las caras de asombro en Sofía Pachano o Fede Bal resumieron el sentimiento de todos los espectadores. Incluso Santiago del Moro, al despedirlo, lamentó la partida del concursante "más querido y divertido".

Cuando le tocó el turno de despedirse del certamen, el Turco no aguantó la emoción y quebró en llanto. "Me voy muy triste, he superado un montón de cosas en la vida", dijo el exdeportista y no pudo seguir hablando. Sus compañeros también se notaron rotundamente angustiados, especialmente Leti Siciliani, quien había formado un vínculo desde el principio.