Rocío Oliva: "Si Diego se levantara, le daría una piña a más de uno"

Rocío Oliva aparece entre una de las personas más apuntadas por la salud de Maradona en los últimos años. Las diferencias con Dalma y Giannina se profundizaron con el tiempo, pero ahora sus reproches fueron apuntados contra Yanina Latorre, que reveló supuestas historias en las que ella lo lastimaba a Diego.

"Si yo hablara… toda la noche estaría. Hoy hace una semana falleció Diego, vamos a tener respeto. Pero yo también voy a seguir hablando en el camino, no es todo como parece", expresó en Polémica en el Bar, donde es panelista habitual, y después fue muy dura con sus críticas, desmintiendo los dichos de Latorre.

"Si Diego se levantara, le daría una piña a más de uno… Ahí está la gente, como las hermanas, que salen a sacarle la careta a Yanina. No sé ni de dónde sacan la información, son personas que hablan porque están sentadas y tienen que decir algo. Que hablen lo que quieran. Todos nos vamos a bancar un montón de cuestiones sean verdad o mentira. Hay que estar fuerte por uno mismo y por Diego", agregó.

"Ella hasta junio manejaba todo, lo tenía dopado. Una vez fue a visitarlo, discutieron y ella lo golpeó, lo empujó por las escaleras y le dislocó el hombro", había comentado Latorre y ahí fue cuando Rocío Oliva desmintió y contó que "la cirugía en el hombro fue en Dubai", dejando en evidencia a su colega.

Por último, habló sobre su ausencia en el velorio en Casa Rosada, al que no pudo entrar en un episodio confuso. "Llegué a las tres y media de la mañana; me dio la dirección para saber por dónde entrar una de las hermanas de Diego, y cuando vi que no podía pasar empecé a llamar a todo el mundo", contó.

"Me quedé con el dolor de no poder despedirlo porque fue mi pareja durante seis años y sé el amor que tenía por mí y yo también por él. No nos separamos porque no nos amábamos más. Nos separamos porque no iba la relación", expresó.

Fuente: Filo News