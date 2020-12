Vecinos desesperados exigen reunirse con autoridades de ABSA

La entrada de la Planta Potabilizadora de ABSA fue escenario, otra vez, de una nutrida manifestación de vecinos que reclaman por una solución a la falta de suministro de agua.

El panorama es desalentador. En más de una oportunidad quedó en evidencia, incluso en voz de funcionarios provinciales, que el verano será "complicado" en Bahía Blanca. Y la solución se sigue dilatando.

Mientras tanto, hoy a las 15 está prevista una reunión entre el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinski; y las autoridades locales de ABSA. Además estarán presentes el intendente Héctor Gay y varios jefes comunales de la Región.

"En agosto empezamos a hablar con las autoridades de la Provincia, sabiendo que no se podían hacer obras definitivas en este lapso, pero sí que se tomaran medidas de emergencia. Llegamos a un momento difícil, a mí me preocupan mucho los últimos días de diciembre porque está toda la gente en la ciudad y suelen ser de elevada temperatura", refirió esta mañana Héctor Gay.

Consultado respecto del encuentro de esta tarde, dijo que "estamos esperando algún tipo de respuesta, anoche el ingeniero Bentivegna -gerente regional de la prestataria- dio un principio de solución para vecinos de Altos de Bahía y Palos Verdes, que tiene que ser aprobado por ABSA. Pero la realidad es que tuvimos denuncias de muchos sectores".

"La realidad es que la solución definitiva no va a estar, es un tema muy difícil y no tiene solución en el corto plazo", señaló el intendente en rueda de prensa. Y agregó que "nosotros avalamos el pedido de los vecinos y le pedimos a ABSA que diga lo que va a hacer".

ACCIONES LEGALES

El abogado bahiense Maximiliano Görg contó hoy en LA BRÚJULA 24 que inició acciones legales contra la empresa. "Mi situación no es distinta a la que están pasando todos los que residimos en Molina Campos y otros sectores de Bahía. En mi caso particular, hace cuatro días que tenemos un hilito de agua y quienes tienen tanque en el techo no llegan a cargar. Todo tiene un límite".

"En los últimos 29 días realicé 16 reclamos. Me dieron siete respuestas distintas. La última fue la que todos sabemos, admitiendo que no pueden proveer de agua y que no hay ningún plan de contingencia para satisfacer a toda la ciudad. Por eso decidí intimar a la empresa", sintetizó.