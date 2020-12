"Que no haya habido un homenaje a Maradona es una falla de la dirigencia"

Serafín Dengra, uno de los históricos jugadores de Los Pumas, se refirió al escándalo en el que se vio envuelta la selección argentina de rugby, primero por no haberle realizado un homenaje a Diego Maradona durante el encuentro ante los All Blacks y luego, por la viralización de una serie de tweets racistas y xenófobos por parte de algunos integrantes del plantel actual.

"Estoy triste por lo que pasó, pero tampoco se trata de hacer leña del árbol caído. Los jugadores ya pidieron disculpas. Me dolió que no haya habido homenaje, porque Diego siempre estuvo cerca de Los Pumas. Ahí hubo fallas desde el ámbito dirigencial, porque los jugadores están para jugar y no para pensar en este tipo de eventos", mencionó Dengra en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

Dengra aseguró que este tipo de acontecimientos afecta muchísimo al deporte argentino en general y al rugby especialmente. "Creo que no lo supieron manejar", mencionó.

"Se me erizó el cuerpo cuando los All Blacks hicieron semejante homenaje a Diego. Estaba en la cama mirando el partido y no lo podía creer. Creo que eso hizo quedar más en evidencia a Los Pumas", dijo.

Con respecto a los tweets de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, Dengra aseguró que fueron publicados "hace muchos años".

"Está mal, es cierto. Pero fueron escritos hace muchos años. Es momento de mirar para adelante. No nos podemos detener a mirar esas cosas y menos en este momento", dijo.

"El rugby es enseñanza, es gratitud y amistad. Hace unos días estábamos en el paraíso tras la victoria ante los All Blacks, pero estas cosas nos pusieron de vuelta sobre la tierra", completó.