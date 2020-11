La autocrítica de Los Pumas por el homenaje a Maradona: "Les pedimos disculpas"

La presentación de Los Pumas frente a los All Blacks del sábado pasado no solo dejó el golpe deportivo de la derrota por 38-0, sino que también produjo un fuerte golpe en la comunidad deportiva argentina por no haber homenajeado a Diego Armando Maradona a tres días de su muerte. El improvisado brazalete negro que llevaron puestos los jugadores argentinos terminó siendo un frío acto que no representó el afecto y la pasión que tenía el 10 por los seleccionados argentinos. Y ahora, en medio de las críticas y los cuestionamientos, llegó la reflexión.

Desde Sidney, Australia, a la espera de la última fecha del Tres Naciones frente al selecionado local del próximo sábado, el plantel de los Pumas entendió la magnitud del error y el foco de las charlas de las últimas horas fue el homenaje que faltó para la gigante figura de Maradona. Por eso, el capitán Pablo Matera encabezó, junto a todo el plantel, un video que se publicó en los canales oficiales de la UAR con el título: "Un mensaje de Los Pumas sobre el homenaje a Maradona".

"Queríamos transmitirle cómo nos sentimos y acompañarlos en este momento de tanto dolor. Sabemos que el homenaje causó dolor y decepciones en mucha gente y queríamos decirle que no fue nuestra intención. Diego para nosotros fue sumamente importante, siempre nos apoyo y nos acompaño. Siempre fue generoso y hasta tuvimos una charla técnica. Tenía clarísimo lo que significaba representar la camiseta de nuestro país. Nos acompañó en el Mundial 2015 con momentos íntimos e increíbles en el vestuario. Para todos los argentinos, Maradona es lo más grande que hay. Nos marcó a todos", explicó Matera.

"Tenemos muchas cosas positivas que nosotros tomamos como equipo. La forma en la que venció todas las adversidades y que nunca bajó los brazos, que todas las potencias mundiales nos respetan y saben de donde venimos por él. Diego fue la única persona que logró unir al pueblo. Nos sentimos muy apenados por cómo sintieron el homenaje. Les pedimos disculpas, también a la familia si en algún momento se sintió ofendida", agregó el capitán argentino.

A pesar de que la UAR, la cuenta oficial de Los Pumas y hasta diversos rugbiers del seleccionado lo habían despedido en las redes sociales, la delegación argentina aceptó las críticas y la equivocación y ahora se espera una acción en el último choque frente a Australia para rendirle el homenaje que se merecía.

Por otro lado, hubo respeto y agradecimiento con los All Blacks por su decisión. La camiseta negra con el número 10 y el apellido Maradona que Sam Cane, el capitán de los All Blacks, depositó frente a los jugadores argentinos antes de realizar el tradicional haka, fue una ofrenda de respeto conmovedora en Newcastle. Y esa demostración de afecto y respeto dejó aún más expuestos a los jugadores argentinos.

"El homenaje que hicieron los All Blacks y la camiseta que nos dieron no es ni para los jugadores ni los dirigentes, nos vamos a ocupar de que le llegue a la familia. Internamente lo vivimos muy intensamente y lo tuvimos presente el día del partido, quisimos hacer una entrada en calor con temas de Diego. Hoy nos deja un legado que queremos representar. Tenemos un partido más el sábado en el que vamos a tenerlo presente y dejar todo la camiseta. La mejor manera de representarlo es estar más juntos que nunca", cerró Matera.

Maradona siempre tuvo una relación especial con el rugby, al igual que con los diferentes deportes con exponentes nacionales. Los acompañó en Mundiales, les dio charlas emocionantes y movilizadoras. Durante su estadía en Dubai, también visitó a los jugadores de Seven en cada etapa del circuito mundial. Ahora, se espera un homenaje a la altura de su nombre de parte de Los Pumas.