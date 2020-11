"Tendríamos que haber ido a la puerta y gritarle que no lo habíamos olvidado"

Héctor Enrique, amigo y compañero de Diego Maradona en la Selección, dialogó con el programa "Una Buena Razón" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, recordando algunos momentos que compartió con el mejor futbolista de todos los tiempos.

Al respecto, afirmó que "estoy contento y tranquilo porque todos los homenajes al Diego se los hice en vida. Que es el mejor de todos con la pelota, no hay dudas. Que te llene el alma, que alegre a todos, que gracias a su magia de potrero, hizo disfrutar y festejar a un país entero y al mundo del futbol. Es un tipo fuera de serie, bondadoso, que lo vamos a extrañar y mucho".

Enrique aseguró que "yo ya extraño su voz. Hay videos, pero nunca será lo mismo. Algunos privaron de disfrutar de estar 10 minutos con el Diego. Diego llego a pensar que la gente no lo quería como antes, y era lógico que pensara así, si no le hacían llegar a los mensajes".

Sobre ese punto, el campeón del Mundial 86, comentó: "Me dio una tristeza terrible. Le cambiaban el teléfono a cada rato. Una vez estábamos con mi hija Belén, y le dije: hija préstame tu teléfono que vamos a cagar a los que están con Diego".

"Lo llamé y me atendió. Se puso feliz. Y le dije que cada vez que lo llamaba me bloqueaban. Y él me dijo que no sabía de bloquear el teléfono, y yo le dije que se quedara tranquilo que sabía que no era él".

Y con la voz entrecortada, Enrique reflexionó: "Tendríamos que haber ido a la puerta de la casa, todos los muchachos del 86, y gritarle, que no lo habíamos olvidado, que estábamos ahí para él, como siempre".

Por último, "el negro" Enrique confió: "Creo que Diego gambeteó a la muerte, pero del otro lado de la gambeta estaban sus papás, y eligió quedarse con ellos. Son las dos personas que le dieron la vida y nunca le fallaron".