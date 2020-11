Mientras el cuerpo de Diego Maradona era trasladado al cementerio de Bella Vista, el autor Alejandro Romero, creador de "La Mano de Dios", dialogó con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1.

El letrista aseguró que "es muy difícil resumirlo en un minuto. Diego es un emblema de que los sueños se hacen realidad".

Y yendo directamente a su creación, recordó que "a los 24 años Rodrigo me pide que le escriba una obra para su próximo disco. Era un género no habitual en mí. Estuve 2 horas sin inspiración, por lo que le pedí al universo que me diera una mano, y tanto lo pedí, que me la dio".

De igual manera rememoró una anécdota con Maradona. "Lo conocí en el 2001, casi en el 2002, en la antesala del cumpleaños de 15 de Dalma. En un encuentro íntimo de su departamento de Segurola y Habana. Nos presentó Claudia, estaba tomando unos mates".

Siguiendo con el relato, mencionó que "en la mitad de la noche, él estaba en una esquina, como apartado. Claudia me preguntó que si me bajaba una guitarra me animaba a cantar; y ahí canté como cuatro canciones. Le quise pasar la guitarra a Luciano Pereyra, y fue ahí que Diego me pidió que tocara su canción. La canté con los ojos cerrados por la emoción que me generaba, y cuando a mitad de la canción los abrí, lo tenía a un metro, sentado en el parquet".

Por último, aseguró que "la noticia me encontró con la guitarra en los brazos, cambiándole las cuerdas. De ayer a hoy estoy viviendo días muy similares a cuando desapareció Rodrigo".