Con la simpleza que lo caracteriza, aseguró que "en casa no había un peso para comer pero había libros", y que su mamá lo llevaba a los concursos de domingo que organizaban los supermercados para ganar dinero.

"Te ganabas mil pesos, en comida o en ropa. Mi mamá me llevaba y con eso comprábamos comida. No era un mendiguito, ropa tenía, pero no teníamos comida".

Más adelante en la charla, recordó que "en Odol Pregunta te podías ganar hasta un millón de pesos. Yo me presenté por mitología griega. Yo sabía y me tenía fe. Me sabía de memoria La Ilíada".

Luego de obtener el gran premio, "lo que no sabíamos era cómo nos iba a cambiar la vida. No por la plata, sino porque te convertía en el chico más conocido de la Argentina de la noche a la mañana, a comienzos de los 70, donde solo había tres canales en blanco y negro, y el que tenía tele miraba Odol Pregunta. Fue una gran plataforma de despegue y nunca renegué de eso".

Recordando aquel momento, aseguró que "era otro mediatismo. Tuve una vida hermosa. Ahora empeoraron los multimedios, politizados, donde no dudan en destrozar al que piensa distinto. Era un juego agobiador, porque de buenas a primeras caminaba por la calle rodeado de gente. Decían el super pibe, el pibe genio. Y no era genio, tenía muy buena memoria y no era para nada tonto".

